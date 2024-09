Roma, Zalewski torna in gruppo. Decisivo il parere di Juric 

Di nuovo in rosa

Dopo il mancato trasferimento al Galatasaray e la decisione della socieà di metterlo fuori rosa, Zalewski è tornato ad allenarsi con la Roma

Il mercato giallorosso è stato ricco di telenovele. Dopo Dybala, gli ultimi giorni della sessione estiva di trattative hanno visto come protagonista indiscusso Nicola Zalewski. Il polacco sembrava a un passo dal Galatasaray ma poi l'affare è saltato per volontà dello stesso calciatore di rimanere a Roma, pur non rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2025. Da qui la decisione dei giallorossi di metterlo fuori rosa.

Con l'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo in panchina di Ivan Juric, il futuro per il classe 2002 è nuovamente cambiato. Molto apprezzato dall'ex allenatore del Torino, da oggi Zalewski è tornato ad allenarsi in gruppo con i propri compagni. L'agente ha lavorato insieme alla società per ricucire i rapporti e ora il neo tecnico giallorosso potrà contare su una risorsa in più per il suo centrocampo.

