Roma, Fonseca: "Rifarei ogni scelta, anche togliere la fascia a Dzeko. Domani gioca"

VERSO AJAX-ROMA

Il tecnico giallorosso alla vigilia dei quarti di andata di Europa League: "Squadra motivata. Servirà la partita perfetta"

"Serve una partita perfetta, l'Ajax è una squadra fortissima. Sento la squadra motivata e fiduciosa per domani". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha buone sensazioni in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League. "E' molto simile al Sassuolo, ovviamente con giocatori diversi. Dobbiamo essere concentrati nella fase difensiva, è importante non commettere errori perché loro sono molto molto forti in attacco", ha proseguito nella conferenza stampa della vigilia. Sulla formazione: "Dzeko domani giocherà, è in ottime condizioni, fisicamente lo vedo bene. Per quello che riguarda il gruppo, rifarei ogni decisione che ho preso sin qui".

"L'Ajax è una delle squadre più forti in Europa offensivamente, la chiave non sarà commettere errori e non permettere loro di arrivare vicini alla nostra porta - ha detto Fonseca - Poi è importante anche avere la palla, farli correre indietro. Ma la cosa fondamentale sarà fare una buona gara difensivamente. L'importante è sapere cosa dobbiamo fare domani, poi vincerà la squadra migliore. Non dimentichiamo che ci sono due partite, sono sicuro che saranno due gare equilibrate e che si deciderà tutto nel ritorno".

