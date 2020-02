Roma, Fonseca: "Troppa pressione? Niente scuse, c'è ovunque"

VERSO ROMA-GENT

Paulo Fonseca va all'attacco alla vigilia della sfida contro il Gent nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. "Confronti tra me e la squadra? Non è vero - ha detto il tecnico della Roma - Adesso è più facile inventare problemi su spogliatoio e società. Qui a Roma c'è una negatività che non capisco. La prima cosa che mi è stata detta quando sono arrivato è che qui c'è una grande pressione, ma se un allenatore non vuole avere pressioni non può allenare una squadra come la Roma, Io sono pronto per le pressioni, che ci sono ovunque quando non si vince. Niente scuse".

"Sono preoccupato solo di quello che dobbiamo fare per vincere la partita. In questo momento è molto importante recuperare le cose importanti fatte, senza creare pressioni. Il nostro lavoro è tornare ad avere fiducia e a credere di poter vincere le partite - ha detto Fonseca - La cosa importante per me è vincere domani e affrontare questa difficile partita con fiducia". E ancora: "La pressione esiste in tutte le squadre. La Dinamo Kiev ha grande pressione, Non è una scusa per me, sono pronto per questo tipo di pressioni".

Sulla formazione e gli uomini a disposizione, Fonseca ha iniziato dalle condizioni di Diawara. "Ha iniziato da due giorni ad allenarsi con noi, i segnali sono positivi e speriamo che continui a migliorare giorno per giorno. Ho parlato con lui, mi ha detto che sta meglio e non sente dolore. Questo è importante, vediamo nei prossimi giorni ma siamo ottimisti". Sulle condizioni di Pellegrini: "Ho parlato con lui, non ha nessun problema fisico. Il problema è il momento della squadra, Lorenzo ha accusato la responsabilità del momento. Deve essere equilibrato e giocare senza questa voglia di dimostrare che dobbiamo cambiare velocemente. Dobbiamo essere tutti equilibrati. Ha dimostrato di essere un grande giocatore e uomo". Fonseca ha poi annunciato che "domani sicuramente gioca Carles Perez, per Santon vediamo". Sullo schieramento difensivo: "Dipende dalla partita se giocare con 3 o 4 difensori, ma il problema ora non è il sistema di gioco ma e' il modo di difendere. È quello che dobbiamo migliorare".