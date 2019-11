Roma, Fonseca: "Abbiamo fiducia, non farò turnover"

VERSO BASAKSEHIR-ROMA

"Sarà una partita difficile, loro sono in un grande momento. Giocano bene e in casa, ma noi giochiamo sempre per vincere e domani sarà lo stesso". E' carico il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Europa League a Istanbul contro il Basaksehir, decisiva in chiave qualificazione: "Non ci sarà turnover, prevedo solo due cambi. In questo momento sono tutti a disposizione tranne Pastore e Florenzi. Under emozionato per il ritorno? Non penso a queste cose".

"Under e Cetin? Sono due giocatori con un grande futuro, sono giovani. Devono lavorare per migliorare, ma noi crediamo molto in questi due giocatori - ha proseguito Fonseca - L’assenza di Juan Jesus? Scelta tecnica, qui in Europa non possiamo utilizzare tutti i giocatori, ne possiamo usare solo 18. Abbiamo cambiato Mirante con Fuzato perché Antonio è infortunato".

E ancora: "Con il presidente Pallotta ci sentiamo molte volte. Lo sento sempre presente e vicino alla squadra. Novità societarie? Faccio l'allenatore, quando parlo con lui, parlo solo di calcio". Tornando alla partita di domani, a Fonseca è stato chiesto se si attendeva di trovarsi in questa situazione. "Non dobbiamo pensare al passato ma solo a quella di domani",