Roma, De Rossi: "Buona prestazione, Lukaku è uno dei migliori al mondo"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo il pari con il Feyenoord: "Subiamo troppi gol così, sono il primo che deve lavorare meglio"

Europa League: Lukaku riprende il Feyenoord



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Daniele De Rossi si gode il pareggio e la prestazione contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Europa League. “Era una partita difficile, loro sono forti con la palla al piede. Ai miei giocatori chiedo sempre tanta aggressività - ha commentato a fine match -. Prima della partita volevo cercare di motivarli e gli ho detto che la prestazione la facciamo sempre. Penso che l’abbiamo fatta anche oggi sapendo che i momenti difficili ci possono essere". Lukaku è tornato al gol: "Penso che si parli di uno dei giocatori più forti al mondo in quel ruolo. La prestazione l’ha fatta, ha tirato 5 o 6 volte in porta. Il suo lo fa, è un giocatore che è nato facendo gol, a 19 anni aveva fatto già 100 gol in Premier League. Sono contento sia dell’atteggiamento che delle prestazioni".

Unica nota stonata il gol preso, fotocopia di altri subiti in stagione. "L’errore di base è mio. Se prendi spesso e volentieri gol nella stessa maniera significa che l’allenatore deve lavorare meglio sui queste cose - ha analizzato De Rossi ai microfoni di Sky Sport -. Dobbiamo innanzitutto occupare meglio lo spazio della porta e i centrali devono dividersi gli uomini che vanno a saltare. Devo lavorarci di più e meglio. Adesso arriverà Evan (Ndicka, ndr) che ancora non ho allenato e quindi ci lavoreremo ancora di più".

La posizione di Paredes, che ha innescato Spinazzola, sul gol di Lukaku. “Quando costruisci a tre non è necessario che il centrale sia sempre un centrocampista, a volte può abbassarsi anche un terzino, l’importante è che sappia impostare. Secondo me la differenza la fa il momento in cui fa il passaggio per Spina. Negli ultimi metri poi la differenza la fanno i calciatori".

Vedi anche Europa League Europa League: Feyenoord-Roma 1-1, Lukaku risponde a Paixao