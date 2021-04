Roma, che sfortuna! Veretout, Pau Lopez e Spinazzola ko in 37'

Incredibile tripla tegola per la Roma, che dopo 37' di gioco a Old Trafford nella semifinale di andata di Europa League contro lo United ha già perso tre giocatori per infortunio. Pronti via e dopo 3' Veretout accusa un problema muscolare alla coscia destra: il centrocampista francese cerca di restare in campo ma poi deve arrendersi e lasciare la partita. Al suo posto Fonseca manca in campo Villar. Al minuto 25' tocca a Pau Lopez, che nel respingere una conclusione di Pogba si fa male alla spalla sinistra. Interviene lo staff medico che accompagna il portiere a bordocampo. Dentro Mirante, al suo esordio in Europa League. Ma la sfortuna della Roma non è finita qui: al 37' infatti anche Spinazzola deve uscire. Al suo posto Bruno Peres. Slot cambi finito, Fonseca non ha effettuato le uniche sostituzioni possibili nell'intervallo. Da quanto esiste l'Europa League, la Roma è la prima squadra a fare tre cambi in un tempo.