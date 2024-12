Roma, Ranieri verso il Braga: "Pellegrini è più sereno. Prossimo allenatore? Ci stiamo lavorando"

Sulla gestione di Dybala in vista delle gare di Braga e Como ha spiegato che "dovrà valutare", mentre sulla condizione della squadra ha annunciato di aver recuperato tutti "tranne Cristante". Ranieri ha poi concluso parlando di Dovbyk: "Artem deve tornare in una buona condizione fisica. Tra infortuni e influenza il suo fisico è debilitato, poi dobbiamo capire meglio come servirlo, ma prima deve stare al 100% perché quando non lo è un giocatore come lui non rende".