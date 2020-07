Positivo al Covid un giocatore del Siviglia: salterà la Roma

EUROPA LEAGUE

Con un comunicato ufficiale apparso sulla pagina Twitter della società, il Siviglia ha reso noto che un suo giocatore è stato trovato positivo al Covid-19 e che sta trascorrendo il periodo di quarantena in isolamento. Per ragioni di privacy non è stato svelato il nome del componente della prima squadra che, ovviamente, dovrà saltare la sfida con la Roma in Europa League.

Questo il testo del comunicato: "Il Siviglia comunica che dopo i test effettuati domenica sui giocatori, un membro della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è isolata a casa. Il club ha immediatamente allertato le autorità sportive e sanitarie, sospendendo in misura preventiva l'allenamento della squadra per svolgere attività di sanificazione presso le strutture".