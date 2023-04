"Occhio alle vostre fontane": l'alleanza ultras Feyenoord-Napoli allarma Roma

MASSIMA ALLERTA

Molti tifosi olandesi pronti a viaggiare nella capitale nonostante il divieto. Questura e Prefettura in allerta

Una parte degli ultras del Feyenoord è pronta a spostarsi a Roma dove è in essere il divieto di trasferta per i tifosi olandesi per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo gli atti vandalici risalenti al 2015, si sospetta che qualche centinaio di ultras aggirerà il divieto e sono già stati segnalati treni pieni sulla tratta Rotterdam-Roma e tantissime prenotazioni in albergo di residenti nella città olandese: "Occhio alle vostre fontane", la provocazione su internet.

La situazione per garantire l'ordine pubblico è complicata, Questura e Prefettura sono in massima allerta e per l'occasione è già stato fatto scattare l'allarme coinvolgendo almeno mille agenti delle forze dell'ordine, la maggior parte in borghese con controlli serrati. L'asse diretto però non sarà l'unico da tenere sotto controllo come dimostrano le foto di alcuni tifosi del Feyenoord già presenti a Napoli su invito della tifoseria organizzata azzurra, con cui esiste una collisione comune contro i tifosi della Roma.

Il timore più grande per gli investigatori è che questa alleanza tra la parte più calda del tifo del Feyenoord e quella del Napoli, porti a una spedizione non autorizzata nella Capitale in visto della partita di Europa League contro la Roma.

Della situazione ha parlato anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini: "Non c’è preoccupazione, c’è un contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere delle informazioni. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa cosa - spiega all’Ansa - vedremo nei prossimi giorni ma queste sono situazioni che si vanno concretizzando giorno dopo giorno. Penso che ci vorrà attenzione soprattutto mercoledì. Da parte della Prefettura e della Questura c’è massima attenzione per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto".