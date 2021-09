Napoli, Spalletti: "Niente presunzione e partiamo forte, Insigne potrebbe giocare"

"Ci sarà un impatto forte. L'importante è che la mia squadra si faccia trovare pronta per non andare incontro a grosse difficoltà. Non può essere già uno spareggio ma bisogna partire forte ed essere pronti a giocare a livelli altissimi. Sarà una partita tosta". Luciano Spalletti presenta così il debutto del Napoli in Europa League in casa del Leicester. "Formazione? Quello che è fondamentale è che si giochi da Napoli, lasciamo da parte la presunzione o la convinzione di essere già una ottima squadra".