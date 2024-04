Europa League: notizie e probabili formazioni di Milan-Roma e Liverpool Atalanta

andata quarti

Andata dei quarti di finale: alle 21 in campo a San Siro il derby tra rossoneri e giallorossi, i nerazzurri invece sfidano la Kop. Plzen-Fiorentina in Conference

Dopo la Champions League, per l'andata dei quarti di finale tornano anche Europa League e Conference League ed è proprio su queste due coppe che l'Italia fa affidamento per portare avanti più squadre possibili e continuare a sognare la possibilità di qualificare cinque squadre in Champions la prossima stagione. Se a San Siro si sfidano Milan e Roma in un derby che da un lato garantirà una squadra italiana in semifinale ma dall'altro ovviamente ne eliminerà una, l'Atalanta è chiamata a una grandissima impresa sul campo del Liverpool. Senza dimenticare la Fiorentina in trasferta col Viktoria Plzen.

MILAN-ROMA, ULTIME NOTIZIE E PROBABILI FORMAZIONI Ventesimo derby italiano nelle coppe europee tra il Milan e la Roma, due formazioni in gran forma e che prendono morale e spunto dal campionato. Se da un lato Pioli sembra aver ritrovato la sua squadra, tanto da potersi davvero giocare la riconferma dopo mesi in bilico, il lavoro di De Rossi nella Capitale è sotto gli occhi di tutti poiché è riuscito a far dimenticare in poco tempo uno come Mourinho, amatissimo dai tifosi. Sfida equilibrata, dunque, e che parte per entrambe da una premessa: un difensore squalificato (Tomori e Ndicka). Al netto del recupero di Thiaw, Pioli ripropone Loftus-Cheek dietro Giroud con Chukwueze che torna in panchina. Saranno invece Dybala ed El Shaarawy a supportare Lukaku per i giallorossi.

LIVERPOOL-ATALANTA, ULTIME NOTIZIE E PROBABILI FORMAZIONI Per l'Atalanta sfida affascinante tanto quanto difficile, il Liverpool di Klopp oltre a essere in corsa per la Premier League e anche una delle favorite, se non la favorita, dell'Europa League. Gasperini cercherà di ritrovare un po' di serenità dopo la sconfitta col Cagliari e le voci di frizioni con la dirigenza, la buona notizia arriva dal rientro di De Ketelaere che però non dovrebbe giocare titolare. Niente da fare per Scalvini, in difesa ancora Hien. I bergamaschi dovranno anche stare attenti al rischio squalifiche per il ritorno: De Roon, Djimsiti, Holm, Kolasinac e Lookman sono diffidati. "Penso che l'Atalanta possa vincere con tutti e che se la possa giocare con tutti. Noi andremo lì per giocarcela e per provare a passare il turno" l'urlo di Scamacca.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EUROPA LEAGUE