L'Atalanta perde a Cagliari, accesa discussione negli spogliatoi fra Gasperini e i dirigenti nerazzurri

OPINIONI DIVERGENTI

Il confronto sarebbe stato percepito dai colleghi presenti nella sala stampa della Domus Arena

In casa Atalanta il clima appare più teso del solito. La sconfitta subita in rimonta contro il Cagliari non è andata giù all'allenatore Gian Piero Gasperini e ai dirigenti della Dea presenti in Sardegna tant'è che, secondo alcune ricostruzioni riportate dai colleghi presenti in sala stampa, ci sarebbe stata un'accesa discussione fra le parti in causa. Nonostante non sia stato possibile comprendere il contenuto del confronto, ciò che si è distinta chiaramente è la voce del tecnico di Grugliasco, parecchio amareggiato per il risultato della sfida.

Esclusa la vittoria per 3-0 con il Napoli, l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico non sembrano aver accettato di buon grado l'atteggiamento della squadra, come dimostrato anche dai visi sempre più rabbuiati durante l'incontro andato in scena alla Domus Arena. Ciò sarebbe sfociato in un diverbio secondo quanto riportato dall'edizione bergamasca del Corriere della Sera, udibili grazie alla vicinanza fra gli spogliatoi e la sala stampa dello stadio provvisorio.

Tutto ciò spiegherebbe il ritardo accumulato da Gasperini in vista del tradizionale giro di interviste, apparso un fatto curioso a dispetto della rigorosa puntualità del tecnico piemontese. Le eventuali conseguenze dello confronto si potrebbero vedere nelle prossime sfide di campionato così come a fine stagione visto che l'Atalanta è ancora in gioco su più fronti, tuttavia questo clima non aiuta sicuramente la formazione nerazzurra che giovedì affronterà il Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Europa League.