Milan, Pioli dopo il 3-0 al Rennes: "Loftus-Cheek ancora più forte di quanto pensassi"

QUI MILAN

Le parole del tecnico rossonero dopo il 3-0 al Rennes: "Ci siamo presi il vantaggio che volevamo, ma in Francia sarà dura". Leao rassicura sul cambio: "Solo una botta"

Il Milan ha vinto la gara d'andata nel playoff di Europa League battendo 3-0 il Rennes a San Siro. Soddisfatto Pioli a fine partita: "Dalla delusione che abbiamo avuto in Champions ci siamo dati un obiettivo - ha commentato il tecnico rossonero -. La partita non era semplice anche se il risultato è stato pieno, perché il Rennes era in grande forma e gioca bene. Ci siamo presi il vantaggio che volevamo, ma conosciamo il calcio e a Rennes andremo altrettanto concentrati".

Protagonista in zona gol Ruben Loftus-Cheek: "Credo molto in lui, è molto potente e quando sta bene ha qualità per riempire l'area. Ho sempre creduto che potesse darci soddisfazioni in zona gol. L'ho trovato più offensivo di quello che pensavo, sapevo delle sue qualità ma non lo credevo così forte in zona gol. Ho allenato Milinkovic-Savic agli inizi alla Lazio e me lo ricorda molto". Anche Rafael Leao ha ritrovato il gol: "Normale che il gol gli mancasse, ma l'ho sempre visto sereno e concentrato perché ha sempre aiutato la squadra. Nelle vittorie del Milan lui è sempre stato protagonista anche senza segnare".

Il Milan nel 2024 ha trovato una buona forma e soprattutto i risultati arrivano con continuità: "Stiamo facendo bene, è vero, ma non bisogna rilassarsi. Vogliamo continuare e le difficoltà arriveranno già da Monza perché giocare l'Europa League è dispendioso, ma si vede che stiamo bene di testa e questo fa la differenza".

Sulla concretezza di Leao in zona gol: "Rafael cercherà sempre il divertimento e l'estetica, è quel tipo di giocatore. Sta cercando di essere più concreto e consapevole di quello che è, ma deve continuare a provare a divertirsi e a cercare la giocata".

LEAO FELICE E RASSICURA: "IL GOL MANCAVA. CAMBIO? SOLO UNA BOTTA"

Rafael Leao ha ritrovato il sorriso e il gol segnando la rete del 3-0 contro il Rennes in Europa League dopo aver anche colpito una traversa: "Il gol mi mancava, mi dà fiducia. Le buone prestazioni non sono mancate in queste settimane, ma devo dire che segnare mi mancava. Giocare con Hernandez rende tutto facile. Sono felice e ringrazio i tifosi che mi hanno sempre sostenuto". A metà ripresa e dopo il gol il portoghese ha chiesto il cambio, ma ha voluto rassicurare i tifosi: "Nessun problema, ho preso una botta".

LOFTUS-CHEEK: "POSSIAMO VINCERE L'EUROPA LEAGUE"

Continua il grande momento di Ruben Loftus-Cheek, autore di una doppietta fondamentale stasera contro il Rennes. "La missione non è ancora compiuta. Sapevamo di dover vincere stasera in vista del ritorno - ha spiegato a Sky Sport -. È una vittoria importante, ma siamo solo a metà strada. In campo cerco sempre di divertirmi, sto giocando tanto. Sto bene e mi sento libero quando gioco". Sull'Europa League: "Abbiamo le qualità per vincerla. Ma pensiamo a una partita alla volta. Abbiamo un buon vantaggio in vista del ritorno".