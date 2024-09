Lista UEFA: Lazio, Fiorentina e Roma pronte ad affrontare Europa League e Conference

LE SCELTE

Le tre società italiane comunicano i giocatori selezionabili per le competizione Uefa e di conseguenza gli esclusi

© Getty Images Dopo le cinque squadre impegnate in Champions League è arrivato il turno delle tre società italiane impegnate tra Europa League e Conference League di presentare ufficialmente le liste UEFA con i giocatori selezionabili nelle competizioni. La Lazio di Baroni ha inserito l'ultimo arrivato Gigot preferendo tagliare Hysaj e Castrovilli. Esclusi dalla Fiorentina Barak e Sabiri tra gli altri. La Roma, invece, si è presa tutto il tempo disponibile per capire chi inserire nella lista e chi escludere: tutto ok per Mats Hummels, fuori solo Samuel Dahl, terzino sinistro classe 2003.

LAZIO: NIENTE CASTROVILLI E HYSAJ

Queste le scelte della Lazio che oltre a Gaetano Castrovilli ed Elseid Hysaj ha deciso di non inserire in lista due calciatori ai margini del progetto, Toma Basic e Akpa Akpro. Ecco i selezionati:

2 Gigot

3 Pellegrini

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

18 Isaksen

19 Dia

20 Tchaouna

29 Lazzari

30 Tavares

34 Gila

35 Mandas

55 Furlanetto

77 Marusic

94 Provedel

FIORENTINA: NIENTE COPPE PER SABIRI E BARAK

La Fiorentina di Palladino ha escluso quattro giocatori dalle liste UEFA tra quelli in rosa al momento della comunicazione. Oltre ai partenti imminenti come Brekalo e Christensen, non giocheranno le coppe Barak e Sabiri. Ecco i selezionabili, a cui vanno aggiungi Kayode, Martinelli e Comuzzo in lista B per limiti di età:

ADLI YACINE

BELTRAN LUCAS

BOVE EDOARDO

CATALDI DANILO

COLPANI ANDREA

CORDEIRO DOS SANTOS DOMILSON

DE GEA DAVID

GOSENS ROBIN

GUDMUNDSSON ALBERT

IKONE' NANITAMO JONATHAN

INFANTINO GINO

KOUAME CHRISTIAN

MARTINEZ QUARTA LUCAS

MORENO MATIAS AGUSTIN

PARISI FABIANO

PONGRACIC MARIN

RICHARDSON AMIR

BIRAGHI CRISTIANO

TERRACCIANO PIETRO

MANDRAGORA ROLANDO

KEAN MOISE

SOTTIL RICCARDO

RANIERI LUCA

ROMA: HUMMELS C'È

La Roma di De Rossi al gran completo: tutto ok per quanto riguarda Mats Hummels, difensore tedesco ufficializzato in giornata dai capitolini e che è stato inserito in tmpo nella lista dei giocatori a disposizione per l'Europa League. L'unico escluso Samuel Dahl, terzino sinistro classe 2003 arrivato durante il mercato estivo.

* 3 Esmoris Tasende Jose Angelino

* 4 Cristante Bryan

* 5 Ndicka Evan Obite

* 7 Pellegrini Lorenzo

* 11 Dovbyk Artem

* 12 Abdulhamid Saud

* 14 Shomurodov Eldor

* 15 Hummels Mats

* 16 Paredes Leandro

* 17 Kone Kouadio Emmanuel Boris

* 18 Soulé Malvano Matias

* 19 Celik Mehmet Zeki

* 21 Dybala Paulo Exequiel

* 22 Hermoso Canseco Mario

* 23 Mancini Gianluca

* 28 Le Fée Enzo

* 35 Baldanzi Tommaso

* 56 Saelemaekers Alexis Jesse

* 59 Zalewski Nicola

* 66 Sangaré Traore Aboubacar

* 92 El Shaarawy Stephan

* 98 Ryan Mathew

* 99 Svilar Mile

