Lazio, Sarri: "Amarezza per il risultato, ci è mancato un po' di c... nel finale"

"La squadra ci ha creduto fino all'ultimo, ora abbiamo ancora altre tre gare per recuperare"

Dopo il pareggio a reti inviolate col Marsiglia, Maurizio Sarri è deluso dal risultato. "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra. Nei primi 30' ci è mancato un pizzico di brillantezza e negli ultimi 30' un pizzico di c...", ha spiegato il tecnico della Lazio. "Rimane amarezza per il risultato, ma la squadra ci ha creduto fino alla fine e abbiamo fatto un passo avanti. Ora abbiamo altre tre gare per recuperare", ha aggiunto. Getty Images

"Abbiamo creato molto e sembrava che potessimo sbloccarla - ha proseguito Sarri analizzando la gara con l'OM -. Siamo anche riusciti ad alzare il ritmo alla fine della partita". Poi qualche considerazione sulla poca continuità di rendimento della sua Lazio. "Questa è una squadra che in passato ha fatto tante vittorie consecutive e poi periodi in cui faceva fatica - ha spiegato -. Può essere qualcosa insito nel gruppo". "Dobbiamo sempre tenere alte le motivazioni e sperare di risolvere il difetto di continuità di questo gruppo - ha aggiunto -. Ma è anche un gruppo che dà soddisfazioni. Ci alleniamo bene, anche se poco. E' difficile avere le giuste situazioni in allenamento con questi ritmi. Non abbiamo ancora visto il nostro 100%".

Quanto alla nuova esclusione di Luis Alberto, Sarri non ha dubbi. "E' difficile vederlo in campo insieme a Milinkovic in questo momento. Ma se la squadra trova una fase difensiva più importante è qualcosa che prima o poi potremo riproporre. Adesso Luis Alberto può fare meglio con ritmi più bassi a gara in corso". Poi su Cataldi e Leiva: "Cataldi è un buon palleggiatore, però Lucas Leiva è un giocatore importante. Difende bene e spreca pochissimi palloni. Ha anche grande personalità e mentalità. Me li tengo entrambi sperando che crescano".