Europa League, la Uefa ha deciso: meteo in miglioramento, Bodo/Glimt-Lazio si gioca

La riunione tecnica tra l'Uefa e le delegazioni di Lazio e Bodo/Glimt, andata in scena questa mattina alle 10.30, ha stabilito che si procede regolarmente con la disputa della partita di questo pomeriggio alle 18.45 valida per l'andata dei questi di finale di Europa League. Il delegato Uefa ha infatti comunicato che "non sussistono i presupposti per il rinvio": dopo l'abbondante nevicata che si è abbattuta sulla cittadina norvegese posta oltre il Circolo Polare Artico nel corso della notte e della mattinata, le previsioni meteo annunciano infatti un miglioramento a partire dal primo pomeriggio. Lo stadio Aspmyra Stadion è dotato di un sistema di riscaldamento interno, entro l'ora del fischio d'inizio - hanno assicurato i responsabili Uefa - le condizioni del terreno di gioco saranno tali da consentire lo svolgimento del match.