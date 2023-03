Juventus, Allegri: "Dobbiamo essere più precisi. Chiesa? Speriamo niente di grave"

QUI JUVE

Il tecnico dei bianconri sorride per il successo ottenuto contro il Friburgo, ma tira le orecchie ai suoi

Massimiliano Allegri può sorridere per il successo ottenuto in casa dalla sua Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo: "Stasera abbiamo fatto una bella partita, di grande intensità e buona tecnica. Rischiavamo di pareggiarla, fortunatamente il gol è stato annullato per fallo di mano, ma abbiamo sbagliato tante scelte di passaggio. Dobbiamo migliorare, perché i tempi sono fondamentali, altrimenti gli altri tornano in posizione".

L'1-0 è un buon risultato in vista del ritorno, ma l'attenzione è sull'acciaccato Chiesa: "Ha sentito un fastidio, è da valutare ma pensiamo non sia niente di grave". Sul match di ritorno e sui prossimi appuntamenti di campionato ha poi sottolineato: "Abbiamo diversi giocatori fuori, altri sono rientrati come Miretti e Bonucci. Dispiace per Kean che sia squalificato, domenica con la Samp sarà una partita difficile e importante perché poi andiamo a Milano e sarà una sfida dove tutto può succedere. L'importante è avere l'atteggiamento giusto, essere disponibili per i compagni".

Testa al campionato, ma consapevoli che in Germania l'attenzione non dovrà calare: "A Friburgo non sarà semplice, ma quello che mi lascia pensare positivo è che abbiamo creato molto e lì ci concederanno spazi. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni". Vedi anche Europa League Europa League, Juventus-Friburgo 1-0: Di Maria incorna e manda ko i tedeschi, apprensione per Chiesa

"Kean? Nella Juve ci sono delle regole, per tornare a vincere e competere per la vittoria ci vogliono tante caratteristiche e qualità, non solo tecniche ma anche morali. Sono contento perché oggi è entrato bene, ma ha sbagliato delle scelte di passaggio che a questi livelli non si possono fare" ha aggiunto Allegri.Il

Il tecnico dei bianconeri ha poi esaltato Kostic, autore dell'assist per il gol vittoria di Di Maria: "Siamo partiti in un modo quest'anno, poi abbiamo subito degli infortuni e lui sta facendo una grande annata. Ma dobbiamo migliorare ed essere cinici perché la percentuale di gol fatti rispetto alle occasioni create è bassa".