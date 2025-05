Europa League: United e Tottenham vicinissime alla finale

ATHLETIC BILBAO-MANCHESTER UNITED 0-3

A meno di miracoli, non ci sarà la finale in casa per l'Athletic, che al San Mamés perde malamente (3-0) contro lo United ora vicinissimo a tornare in terra basca, ma per far partire l'ultimo assalto al trofeo. I Red Devils mettono sin da subito in difficoltà gli spagnoli, dato che al 6' Garnacho si vede annullare il possibile 1-0 per fuorigioco. Il disastro si concretizza però tra il 30' e il 37': allo scoccare della mezz'ora di gioco, Maguire crossa da ala dalla destra, sponda di Ugarte e incornata di Casemiro, che fa 1-0. Cinque minuti dopo, Vivian si fa espellere per una trattenuta da ultimo uomo in area su Hojlund e Bruno Fernandes, dal dischetto, non sbaglia. Il portoghese realizza addirittura la personale doppietta al 45' dopo un geniale assist di suola di Ugarte: 3-0 all'intervallo. Nella ripresa, la squadra di Amorim deve di fatto solo gestire, anche se Casemiro va vicino alla doppietta e Bruno Fernandes a una clamorosa tripletta. Il finale conferma il risultato dei primi 45 minuti: lo United ha un piede e mezzo in finale. Serve un'impresa all'Athletic, invece, per provare a vincere il trofeo "in casa".