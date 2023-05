Juventus, Allegri verso il Siviglia: "Tutti meritiamo la finale"

VERSO JUVENTUS-SIVIGLIA

Le parole del tecnico bianconero in conferenza: "Servirà una bella partita contro un avversario che sa come si vince questa coppa"

Tra la Juventus di Allegri e la finale di Europa League c'è l'ostacolo Siviglia, società che in questa competizione è la regina visti i numerosi trionfi. "Servirà una bella partita contro una squadra come il Siviglia che sa come si vince questo trofeo - ha commentato Allegri in conferenza -. Servirà una bella partita, ma la squadra sta bene". L'obiettivo finale è un passo: "Tutti vogliamo arrivarci, nelle difficoltà di quest'anno la squadra ha sempre fatto molto bene".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Quali insidie ci sono in questa doppia sfida?

Una società e una squadra abituata a giocare questo tipo di partite, senza mai uscirne del tutto. Servirà una bella partita.

La Juventus punta tutto sull'Europa League?

Io non so cosa succederà fuori dal campo, ma abbiamo una corazza che ormai niente ci scalfisce. È tutto l'anno che ci capita di tutto, ne usciamo fortificati. Abbiamo l'Europa League e quattro turni di campionato, poi noi sul campo dobbiamo fare sempre e comunque il massimo. Vogliamo la finale di Europa League e difendere il secondo posto in Serie A. Facendo questo avremo fatto il nostro.

Kostic titolare?

La squadra sta tutta bene, per me sarà difficile scegliere. Anche a Bergamo chi è subentrato ha fatto bene, come Vlahovic e Chiesa. Contro il Siviglia sarà lo stesso, chi andrà in panchina sarà ancora più importante magari di chi inizia.

Userà il tridente?

Serve l'atteggiamento che abbiamo avuto con Atalanta, Lecce e Bologna contro una squadra che merita grande rispetto.

Come sta Vlahovic dopo i fatti di Bergamo?

Per i ragazzi non è bello ricevere quegli insulti, ma sarebbe bello avere la forza di ignorare certe cose. Poi chi di dovere punirà.

Difesa a tre o a quattro?

Bisogna difendere in 11, preparandoci al meglio per sfruttare al meglio le loro debolezze. Sarà una sfida complicata in quanto semifinale.

Cosa si aspetta da Di Maria?

Nelle partite secche in cui c'è bisogno di fare risultato, Di Maria è sempre protagonista. Parla la sua carriera.

Cosa ti piace di Milik?

Non mi ha sorpreso tecnicamente perché lo conoscevo. A livello caratteriale invece sono contento di quello che sta facendo e farà, sono molto contento del suo arrivo.

Chi giocherà in difesa?

L'unico assente sicuro è Bremer che ha avuto un affaticamento muscolare. Gli altri stanno tutti bene.

Si può spiegare il rendimento del Siviglia in questa competizione?

Non scordiamoci che la Juventus negli ultimi 9 anni ha giocato due finali di Champions, i quarti di finale e quest'anno siamo ancora in semifinale. Non sarà semplice battere il Siviglia.

Quanto vuole la finale?

Tutti vogliamo andare in finale. Nelle difficoltà di quest'anno la squadra si è comportata molto bene, anche a livello mentale, ma mancano 20 giorni che saranno i più importanti. Se non andremo in finale vorrà dire che gli altri saranno stati più bravi.