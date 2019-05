Europa League 2019/2020: le avversarie delle italiane

26/05/2019

La stagione di Serie A ha decretato le tre rappresentanti italiane nella Europa League 2019/2020: Milan, Lazio e Roma. Tre squadre che faranno compagnia a quelle di Premier League, Liga e Ligue 1 chi comodamente già ai gironi in attesa di capire chi arriverà dai turni preliminari, come Milan e Lazio, e chi come la Roma dovrà scendere in campo in piena estate. Ecco le squadre qualificate nei maggiori campionati europei:



GRUPPI DI EUROPA LEAGUE

Getafe, Siviglia

Arsenal* (se non vince l'Europa League, altrimenti Sparta Praga), Manchester United

Milan, Lazio

Moenchengladbach, Wolfsburg

Rennes, Saint Etienne

CSKA Mosca

Sporting CP

Oleksandriya

KV Mechelen

Besiktas

Lugano

Wolfsberger



TERZO TURNO ELIMINATORIO (chi vince affronterà nei playoff gli eliminati dai turni eliminatori di Champions)

Spartak Mosca

Braga

Standard Liegi

Trabzonspor

Austria Vienna

Thun

Sparta Praga* (se l'Arsenal non vince l'Europa League)

Feyenoord

AEK Atene

Rijeka

Midtjylland

Bnei Yehuda



SECONDO TURNO ELIMINATORIO

Espanyol

Wolverhampton

Roma

Eintracht

Strasburgo

Arsenal Tula

Vitoria Guimaraes

Anversa

Yeni Matalyaspor

Lucerna

Jablonec

AZ Alkmaar

Atromitos

Aris Salonicco

Osijek

Esbjerg

AEL Limassol

Viitorul Constanta

Lechia Gdansk

Gabala

Lokomotiv Plovdiv

Partizan