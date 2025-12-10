Logo SportMediaset

Calcio
Europa League
VERSO CELTA-BOLOGNA

Italiano: "Domani capiremo se Lucumi e Ferguson ci saranno"

"Se il colombiano darà forfait, Lykogiannis sarà adattato centrale"

10 Dic 2025 - 19:40
© Getty Images

© Getty Images

"Dietro siamo in grande emergenza. Casale e Vitik sono infortunati e Lucumi stamattina ha ripreso gli allenamenti ma non ha finito la seduta per il riacutizzarsi del dolore al tendine del ginocchio. Vedremo domattina come sta". Vincenzo Italiano fa la conta dei difensori a disposizione alla vigilia della sfida di Vigo in casa del Celta, match di Europa League fondamentale per provare a riaprire la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi. Uomini contati: out gli infortunati Skorupski, Freuler, Vitik e Casale, oltre ai fuori lista Sulemana, Immobile e De Silvestri. In dubbio anche Lewis Ferguson: "Vedremo domattina come sta, oggi non si è allenato a causa di un ginocchio gonfio. Speriamo possa essere della partita". 

 "Ho chiesto ai ragazzi un regalo di compleanno, ossia quello di uscire da questo stadio a testa alta. Dopo un inizio complicato abbiamo iniziato a far punti e ad alzare il livello e domani affrontiamo una delle squadre più qualitative, tecniche e organizzate del nostro girone. Ci sarà da lavorare duro perché loro hanno autostima dopo la vittoria contro il Real Madrid. Cercheremo di aggiungere punti alla nostra classifica e anche se siamo in difficoltà in difesa, chi andrà in campo darà il massimo", ha concluso Italiano.

italiano
europa league
bologna

