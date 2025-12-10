Italiano: "Domani capiremo se Lucumi e Ferguson ci saranno"

"Dietro siamo in grande emergenza. Casale e Vitik sono infortunati e Lucumi stamattina ha ripreso gli allenamenti ma non ha finito la seduta per il riacutizzarsi del dolore al tendine del ginocchio. Vedremo domattina come sta". Vincenzo Italiano fa la conta dei difensori a disposizione alla vigilia della sfida di Vigo in casa del Celta, match di Europa League fondamentale per provare a riaprire la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi. Uomini contati: out gli infortunati Skorupski, Freuler, Vitik e Casale, oltre ai fuori lista Sulemana, Immobile e De Silvestri. In dubbio anche Lewis Ferguson: "Vedremo domattina come sta, oggi non si è allenato a causa di un ginocchio gonfio. Speriamo possa essere della partita".