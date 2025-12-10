Champions, le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli: in mediana ancora Elmas-McTominay

E' tutto pronto al Da Luz di Lisbona per il match tra Benfica e Napoli, valido per la sesta giornata della Champions League. Antonio Conte conferma l'11 titolare protagonista della vittoria in campionato con la Juventus. A centrocampo ancora Elmas e McTominay, Hojlund guida l'attacco affiancato da Neres e Lang.
Di seguito le formazioni ufficiali:
BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Sudakov, Ivanovic. All. Mourinho
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Hojlund, Lang. All. Conte