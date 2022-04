Italiane in Europa: Atalanta scoglio Lipsia, la Roma per riscattarsi a Bodo

E. LEAGUE E CONFERENCE

La Dea trova un Lipsia in forma smagliante, la Roma torna a Bodo per scacciare i vecchi fantasmi

Tornano le italiane nelle competizioni continentali. Dopo aver seguito le altre competere nel massimo palcoscenico europeo è il turno delle squadre di Serie A. Restano Europa League e la nuova Conference. Non sono delle coppe di consolazione, ma la via maestra per il nostro campionato per tornare a competere al top. Lo sanno Atalanta e Roma, che in queste competizioni stanno trovando un ottimo modo per tenere alte le motivazioni e la voglia di vincere. Entrambe, infatti, hanno i mezzi per arrivare fino in fondo ai rispettivi tornei, anche se il livello, soprattutto in Europa League, si è alzato parecchio. Getty Images

L'Atalanta a due facce di quest'anno ha un grande obiettivo che manca al miracolo sportivo costruito dal club bergamasco: mettere un trofeo in bacheca. Se in campionato la strada per la quarta partecipazione consecutiva alla Champions si fa sempre più in pendenza, in Europa League la Dea riesce a trovare la serenità che talvolta manca in Italia. Qui lo score parla chiaro: quattro vittorie su quattro partite. Insomma la squadra di Gasperini, scivolata dalla massima competizione europea, si è ambientata perfettamente nel secondo torneo continentale, che sembra più a sua misura e, senza mezzi termini, potrebbe anche vincere per il gioco dimostrato negli ultimi anni. Le urne, tuttavia, non sono state troppo clementi, il Lipsia è un cliente scomodo, scomodissimo. Dani Olmo e la stella nascente Nkunku su tutti, rappresentano la giovane e talentuosissima squadra di Domenico Tedesco. Il potenziale offensivo però riflette una tendenza a concedere molto dietro, sono già 11 infatti le sconfitte stagionali del RB Lipsia in tutte le competizioni, a fronte dei tanti gol segnati. Per fare risultato alla Red Bull Arena Gasp si affida alla formazione tipo delle ultime giornate, Muriel e Malinovski il tandem d'attacco, Zapata, tornato ad allenarsi col gruppo, potrebbe entrare a gara in corso.

La Roma di Mourinho è reduce da un periodo di forma altissima in campionato. Quattro vittorie nelle ultime cinque restituiscono al tecnico portoghese un gruppo che si è saldato attorno al suo comandante ed esegue alla perfezione il calcio difensivo che lo Special One vuole. Nella memoria di tutti i tifosi romanisti però c'è ancora la goleada presa nei pressi del circolo polare artico dal Bodo, 6-1, con una Roma irriconoscibile. I tempi sono completamente cambiati, la Lupa nelle ultime sette partite tra campionato e coppa non ha mai subito più di un gol. La voglia di riscatto del punto più basso della stagione è tanta, occorre sgomberare la mente dai cattivi ricordi e giocare con la testa leggera. Questa volta la Mourinho metterà la migliore formazione possibile: con Zaniolo infortunato, il tridente sarà composto da Pellegrini, Mkhitarian e Tammy Abraham.