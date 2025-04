Europa League e Conference, Lazio e Fiorentina a caccia delle semifinali

LAZIO-BODØ/GLIMT, BARONI A CACCIA DELLA RIMONTA

Dopo una notte europea da dimenticare al più presto, la Lazio cerca rimedio al 2-0 sul campo del Bodø/Glimt maturato nell'andata dei quarti di finale con mattatore Saltnes, autore di una doppietta. I biancocelesti punteranno su un Olimpico pronto a spingere la formazione di Baroni, che in casa ha già trovato grandi vittorie come quelle con Nizza (4-1), Porto (2-1) e Real Sociedad (3-1). In più, i norvegesi in trasferta si trasformano, ma in negativo: non la squadra trascinata dal suo pubblico in un clima, a livello di temperatura e non, completamente diverso, ma sicuramente meno esaltata e più timorosa.