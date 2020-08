Getafe, Soria: "Con l'Inter la gara della vita. Ce la giocheremo alla morte"

"La squadra sta bene, non vediamo l'ora di fare una bella gara contro un grande rivale come l'Inter. Non vediamo l'ora di giocare". David Soria, portiere del Getafe, ha parlato della sfida di Europa League contro l'Inter e ha sfidato i nerazzurri durante un'intervista rilasciata al quotidiano Marca: "Giocheremo una partita alla morte - ha detto - Ogni situazione ha i suoi pro e contro: loro avranno meno riposo, ma più ritmo di competizione. In campo non ci pensi, specialmente negli ottavi e in una partita secca", ha aggiunto.