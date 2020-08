Inter, Conte avrà Sanchez in Europa League: accordo da ratificare con lo United

LA TRATTATIVA

Non è certo la mossa che può riportare nell'immediato il sereno all'Inter, ma il riscatto di Alexis Sanchez è comunque un passo chiave per il presente nerazzurro in Europa League nonché un primo tassello per la squadra che verrà costruita successivamente per ripartire nella prossima stagione con dichiarate ambizioni da scudetto. Come si sa il prestito del cileno scadrà subito dopo il match di mercoledì contro il Getafe ed è proprio nell'immediato post partita che potrebbe-dovrebbe arrivare l'annuncio dell'accordo con il Manchester United cui ha lavorato in questi giorni l'ad nerazzurro Beppe Marotta.

Le parti si sono sensibilmente avvicinate e i 16 milioni richiesti dallo United per il cartellino di Sanchez sono una cifra considerata congrua da parte nerazzurra. Il cileno, da parte sua, ha spinto per la permanenza all'Inter manifestando non solo la ferma volontà di rimanere a Milano ma accompagnandola pure dalla disponibilità ad abbassare sensibilmente l'ingaggio attualmente percepito. Riduzione possibile spostando i termini del suo contratto dal 2022 al 2023, spalmando così i suoi emolumenti (attualmente percepisce 15 milioni a stagione, la scorsa annata in gran parte a carico del club inglese) su tre stagioni. L'accordo, salvo clamorosi ripensamenti, è ora quando mai vicino: se l'Inter supererà l'ostacolo Getafe, per la Final Eight tedesca Antonio Conte potrà così contare anche su Alexis.