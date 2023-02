Juve, Pessotto: "Friburgo avversario da prendere con le pinze"

JUVE

"Speriamo che Di Maria resti con noi anche la prossima stagione"

© Getty Images La Juve ha pescato il Friburgo nel sorteggio degli ottavi di Europa League e Gianluca Pessotto mette tutti in guardia in vista del doppio confronto contro il club tedesco. "Sarà una bella sfida inedita col Friburgo, una squadra forte che sta facendo bene in campionato - ha spiegato il coordinatore dello staff di tutte le squadre Juve -. Arriva a questo turno imbattuta e ha vinto il girone col Nantes battendolo due volte. Un avversario da prendere con le pinze. Abbiamo visto col Nantes che ogni gara va affrontata col giusto atteggiamento".

"Sono passati tanti anni dalla vittoria della Champions League, ma le emozioni di certe vittorie non si dimenticano mai - ha continuato Pessotto -. Quando si gioca per la Juve bisogna fare di tutto per vincere tutte le gare e arrivare in fondo a tutte le competizioni a cui si partecipa". "Quest'anno la Juve deve fare di tutto per arrivare in fondo in Europa League e in Coppa Italia - ha aggiunto -. In campionato siamo un po' indietro e dovremo giocare ogni gara come se fosse la partita più importante. Ogni partita serve per crescere e migliorare la mentalità vincente"

Poi qualche battuta sulla prestazione super di Di Maria contro il Nantes e sul futuro in bianconero del Fideo. "Di Maria è un giocatore importante su cui abbiamo puntato molto a inizio stagione insieme a Poggia, che speriamo di recuperare presto, e Chiesa. Ieri ha fatto una prestazione super e ha trascinato la squadra - ha spiegato -. Il rinnovo? Ci auguriamo che arrivi, ma prima sarà importante finire bene la stagione. Speriamo di riuscire a vincere qualcosa di importante e quello potrebbe aiutare con Angel. Di Maria darà tutto fino alla fine e speriamo che resti con noi anche l'anno prossimo".

Chiusura sul settore giovanile della Juve. "Siamo molto contenti del lavoro con i giovani - ha spiegato Pessotto -. Finalmente stiamo iniziando a raccogliere i frutti di un lavoro iniziato dieci anni fa". "Oggi abbiamo in prima squadra quattro ragazzi che hanno dimostrato di poter far bene e reggere il peso della maglia della Juve - ha concluso -. Questo è uno stimolo per i ragazzi della Next Gen e della Primavera. C'è qualche ragazzo che potrà fare bene in prima squadra. Speriamo che qualcuno di loro si possa mettere in mostra".