Europe League, Twente-Lazio 0-2: a segno Pedro e Isaksen

LA PARTITA

A caccia del tris europeo su altrettante gare, Baroni si presenta in Olanda dosando le forze e facendo un po' di turnover. In difesa esordio per Gigot, in mediana invece tocca a Vecino e Dele-Bashiru supportare il tridente Tchaouna-Pedro-Zaccagni alle spalle di Dia. Scelte a cui Oosting, ancora a secco di vittorie, replica affidandosi all'ex Atalanta Lammers in attacco con Van Wolfswinkel, Steijn e Van Bergen in appoggio. Disposte a specchio, in avvio Twtente e Lazio si studiano, vanno al trotto e il match fatica a decollare. Per dieci minuti non si registrano occasioni importanti degne di nota, poi Unnerstall stende Dia fuori dall'area, rimedia un'espulsione nettissima e lascia il Twente in inferiorità numerica. Episodio che cambia l'assetto dei padroni di casa con l'ingresso in campo di Tyton al posto di Van Bergen e segna l'inerzia del match. Più alta e aggressiva, la Lazio prende in mano il possesso, manovra in ampiezza e aumenta i giri tra le linee. Tyton blocca una girata di Dia, poi un tiro-cross di Marusic si stampa sul palo e al terzo tentativo Pedro sblocca il match su perfetto assist di Vecino. Piattone che concretizza il forcing biancoceleste e dà una spallata alla partita. In vantaggio e in controllo, la Lazio resta alta, palleggia bene nello stretto e a fine primo tempo sfiora il raddoppio prima con Gigot dopo un gran colpo di tacco di Tchaouna e poi con un sinistro a botta sicura di Pellegrini murato da Tyton.