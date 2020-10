Europa League: vittorie per Arsenal, PSV e Benfica, Nizza e Rangers avanti 1-0. AZ a valanga, Bayer ko

Non hanno problemi Arsenal e Benfica a battere 3-0 Dundalk e Standard Liegi e volare così in testa ai rispettivi gironi. Bastano i gol di Morelos e Gouiri a Rangers e Nizza per sbarazzarsi di Lech e Hapoel. Vince 4-1 l’AZ sul Rijeka, mentre è sufficiente una rete a Molde e Slavia Praga per superare Rapid Vienna e Bayer Leverkusen. Pari tra Cluj e Young Boys (1-1) e tra Granada e PAOK (0-0) mentre il PSV in extremis batte l’Omonia 2-1.