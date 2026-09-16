EUROPA LEAGUE

Europa League: vincono Sunderland e Leverkusen, ko il Celta Vigo

Gli spagnoli, che sfideranno la Juve nella 2a giornata, crollano a Cipro. I black cats, avverarsi dei rossoneri, superano l'Az grazie all'ex Roma Le Fee

16 Set 2026 - 23:00
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Piovono le emozioni nella serata che inaugura la League Phase dell'Europa League, che si apre con una sorpresa. Il Celta Vigo viene infatti sconfitto dall'Omonia (1-0) nel match inaugurale, mentre non sbagliano le altre big: il Lione sconfigge 2-1 l'Anderlecht, Bayer Leverkusen e Sunderland battono rispettivamente il Celje (2-0) e l'AZ Alkmaar (1-0). Rimonta vincente per l'Olympiacos, sorride anche lo Sparta Praga. Un punto per Rennes e Dinamo Zagabria.

LA CRONACA

Una formazione a sorpresa guarda tutti dall'alto in basso, dopo le prime gare della League Phase di Europa League. Lo Sparta Praga sconfigge infatti 4-1 l'Ararat-Armenia, con Guddal (doppietta) grande protagonista, e guida per la differenza reti. La grande sorpresa arriva da Nicosia, dove il Celta Vigo viene sconfitto 1-0 dai padroni di casa dell'Omonia: Balkovec punisce la prossima rivale della Juventus, già sotto pressione. Vittoria in rimonta per l'Olympiacos, colpito inizialmente dal Jagiellonia in un primo tempo dominato: Gonzalez (43') e Yaremchuk (83') ribaltano la rete iniziale di Szmyt (20'), esultano gli ex Serie A Pirola e Freuler. Tre punti anche per il Lione, che sconfigge 2-1 l'Anderlecht in trasferta grazie alle reti di Nartey (9') e Nakamura (22'): vano il gol di Cvetkovic (60') nella ripresa. Una sola rete all'attivo, nonostante un dominio evidente, per il Sunderland: Le Fée firma il rigore che vale i tre punti contro l'Az Alkmaar (1-0), nel finale una clamorosa doppia occasione a porta vuota per Brobbey e Angulo. Uno-due invece per il Bayer Leverkusen, che sconfigge 2-0 il Celje: l'autogol di Seslar e il gol di Medina (74') onorano la grande gara delle aspirine e le tante occasioni sprecate da Schick e Kofane. Terminano invece con un doppio 0-0 Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria (meglio gli israeliani) e Sturm Graz-Rennes: rimpianti per entrambe le formazioni in questa sfida, col gol annullato a Lepaul e la grande ripresa austriaca.

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