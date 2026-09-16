Milan, Rui Costa e Altafini celebrati prima del match col Benfica

Manuel Rui Costa e José Altafini sono stati premiati a San Siro prima del match tra Milan e Benfica, valido per la giornata inaugurale di Europa League. Al portoghese, oggi presidente del club lusitano, è stata consegnata la maglia rossonera numero 10, mentre l'italoargentino ha avuto la 9.
"Essere accolto così è un momento di grande onore. Grazie a tutti per questi cinque anni meravigliosi che ho passato qua. Abbiamo vinto tutto insieme a voi. Fare parte un po' di questa storia mi riempie d'orgoglio", ha dichiarato Rui Costa.