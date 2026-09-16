Mondiali U20 donne, l'Italia va ai quarti

La Nazionale femminile Under 20 si qualifica ai quarti dei Mondiali di categoria: in Polonia, le Azzurrine battono la Cina per 6-5, dopo i tiri di rigore agli ottavi di finale, ed entrano a far parte delle prime otto squadre del mondo. Adesso sulla loro strada, sabato alle ore 15 sempre a Sosnowiec, troveranno la Corea del Sud. L'Italia è passata in vantaggio al 34' del primo tempo grazie al sigillo di Appiah, nella ripresa al 23' è arrivato il pareggio asiatico siglato da Wang. L'1-1 è durato fino alla fine dei supplementari. Dal dischetto le Azzurrine hanno realizzato tutti e cinque i tiri di rigore. Decisivo per le asiatiche l'errore di Chenyu. "E stata una partita difficile, intensa, e a tutte le protagoniste in campo vanno fatti i complimenti - commenta il tecnico Matteucci - Arrivare a questo punto della competizione è un grande orgoglio. Ai tiri di rigore le ragazze sono state bravissime a essere fredde, ritrovando quella serenità che avevano a inizio gara".