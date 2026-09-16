Milan, Amorim: "Giocatori non adatti al mio gioco? Spero di avere tempo per cambiare"

16 Set 2026 - 21:55
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"È impossibile arrivare in nuovo club e avere tutto già pronto. So che ci sarà bisogno di tempo e so anche che la pressione è così alta che non hai tempo. Ma preferisco fare questo tipo di lavoro: se devo fallire, è meglio che fallisca alla grande": lo dice il tecnico del Milan Ruben Amorim a Sky, prima del fischio d'inizio del match contro il Benfica, rispondendo ad una domanda sui giocatori in rosa non particolarmente affini al suo gioco. "Voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario, ma i calciatori mi ascoltano molto in allenamento e questo mi dà la speranza che si possano trovare delle soluzioni", assicura l'allenatore. Contro il Benfica, Amorim ha cambiato gran parte della formazione titolare, tenendo in panchina anche Luka Modric: "Devo fare delle rotazioni, soprattutto con un giocatore di 40 anni. Ma può giocare. Devo ruotare i giocatori, ma vogliamo sicuramente vincere ogni partita. Per la mia esperienza è impossibile essere freschi sempre con tre partite in una settimana".

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