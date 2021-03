Europa League, oggi alle 13 il sorteggio dei quarti di finale

EUROPA LEAGUE

La Roma conoscerà il suo prossimo avversario: rischi Manchester United, Arsenal e Ajax

Oggi alle 13, subito dopo il sorteggio di Champions League, la Roma conoscerà il suo avversario nei quarti di finale di Europa League. A Nyon, nella sede della Uefa, sorteggio libero verso i match dell'8 e 15 aprile, due pericoli inglesi per la squadra di Fonseca: Manchester United e Arsenal (oltre all'Ajax). L'ultimo atto della manifestazione si svolgerà il 26 maggio alla Gdansk Arena a Danzica (Polonia). Getty Images

LE SQUADRE QUALIFICATE

Ajax, Arsenal, Dinamo Zagabria, Granada, Manchester United, ROMA, Slavia Praga, Villarreal

CRITERI DEL SORTEGGIO

Per i quarti ci sarà un sorteggio libero e i vari accoppiamenti saranno numerati da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali (29 aprile/6 maggio) che sarà a seguire. Verrà effettuato un ulteriore sorteggio per determinare la squadra di 'casa' della finale ma solo per motivi burocratici. Non sono previste teste di serie né protezioni geografiche. Eventuali restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio.

DATE DEI QUARTI DI FINALE

8 aprile: andata

15 aprile: ritorno