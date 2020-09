Europa League: Tottenham avanti, ma quanta fatica in Bulgaria

Il Tottenham avanza al terzo turno preliminare di Europa League pur rischiando grosso contro la Lokomotiv Plovdiv. Minchev porta infatti in vantaggio i bulgari al 71’, ma tra il 79’ e l’85’ succede di tutto: due cartellini rossi lasciano in 9 i padroni di casa, Kane su rigore e Ndombele completano la rimonta qualificazione. Nelle altre partite già concluse tutto facile per Granada, Rangers e Rosenborg. Avanti l’Fc Copenaghen. Avanti anche il Bodo Glimt, avversario del Milan giovedì a San Siro nel prossimo turno.