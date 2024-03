Europa League: le statistiche verso Milan-Roma e Liverpool-Atalanta

statistiche

Milan, tradizione fortunata nei derby europei ma l'ultima volta... Roma contro il tabù. Atalanta, serve un'impresa per la rivincita

EUROPA LEAGUE, LE STATISTICHE VERSO MILAN-ROMA

-Milan e Roma si affrontano in competizioni europee per la prima volta nella storia.

-Due squadre italiane si affrontano in Europa League per la prima volta dal marzo 2015: Fiorentina e Roma in quel caso negli ottavi di finale, con i viola che superarono il turno.

-Il Milan ha superato il turno o trionfato in cinque delle precedenti sette occasioni in cui ha affrontato un’altra squadra italiana in competizioni europee – solo contro l’Inter in semifinale nella scorsa stagione di Champions League e contro il Parma nella Supercoppa Europea disputata nel 1994 è stato eliminato.

-Il Milan affronterà una squadra italiana in Europa League/Coppa UEFA per la prima volta nella sua storia.

-La Roma affronterà un'altra formazione italiana in competizioni europee per la terza volta, dopo essere stata eliminata nelle due precedenti: ottavi di finale di Europa League contro la Fiorentina nel 2014/15 e nella finale di Coppa Uefa contro l'Inter nel 1990/91.

-La Roma ha superato i quarti di finale di Europa League/Coppa UEFA nelle ultime due occasioni in cui ha giocato questo turno della competizione (v Ajax nel 2020/21 e Feyenoord nel 2022/23) dopo aver subito l’eliminazione in quattro delle cinque precedenti occasioni in cui ha giocato questa fase del torneo.

-Il Milan disputerà i quarti di finale di Europa League/Coppa UEFA per la quinta volta nella sua storia: in precedenza ha superato il turno nel 1971/72 contro i belgi del K. Lierse SK e nel 2001/02 contro l’Hapoel Tel Aviv, mentre è stato eliminato nel 1975/76 dal Club Brugge e nel 1995/96 contro il Bordeaux.

dite la vostra 15 mar 2024

EUROPA LEAGUE, LE STATISTICHE VERSO LIVERPOOL-ATALANTA

-Atalanta e Liverpool si sono già affrontate due volte in competizioni europee – entrambe nella fase a gironi di Champions League nella stagione 2020/21: per la Dea sconfitta per 0-5 nella gara di andata e successo per 2-0 ad Anfield al ritorno.

-Il Liverpool è la squadra contro cui l'Atalanta ha subito la propria peggior sconfitta in competizioni europee (0-5 il 03/11/2020).

-L’Atalanta non ha mai affrontato una formazione inglese in una fase ad eliminazione diretta nelle maggiori competizioni UEFA: le uniche otto sfide contro queste avversarie in competizioni europee sono avvenute nella fase a gironi.

-Il Liverpool ha ottenuto il passaggio del turno nelle ultime cinque sfide tra andata e ritorno contro una squadra italiana nelle fasi ad eliminazione diretta in competizioni UEFA – la più recente risale all’ottavo di finale di Champions League contro l’Inter nel 2021/22 (2-0 a San Siro e 0-1 ad Anfield).

-Il Liverpool è la formazione che ha realizzato il maggior numero di reti in questa stagione considerando le maggiori

competizioni UEFA (28).