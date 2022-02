Europa League: Spartak Mosca escluso, Lipsia direttamente ai quarti

La Uefa ha annunciato oggi l'esclusione dello Spartak Mosca dall'Europa League a causa del conflitto attualmente in corso in Ucraina. Il club russo avrebbe dovuto affrontare agli ottavi il Lipsia (andata il 10 marzo, ritorno il 17), che a questo punto accederà direttamente ai quarti di finale della manifestazione senza scendere in campo. Confermata l'indiscrezione dell'edizione online della Bild. Ora lo Spartak può ricorrere al Tas (il Tribunale Arbitrale dello Sport) contro la sanzione.