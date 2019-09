Europa League: Roma sorridi, il Borussia Moenchengladbach crolla in casa! United di misura, Karius papera e il Besiktas perde  

Valanga di reti nelle gare delle 21 di Europa League: 41 in 12 partite. Al Manchester United ne serve una per piegare l'Astana: decide Greenwood al 73'. Nel gruppo della Roma, il Borussia Mönchengladbach cade in casa (0-4) contro il Wolfsberger. Nelle altre gare, vittorie per Porto e Rangers e sconfitta per 1-0 per il Wolverhampton di Patrick Cutrone. Il Besiktas perde 4-2 a Bratislava: una clamorosa papera di Karius regala il primo gol agli slovacchi.