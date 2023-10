Europa League, Roma Servette 4-0: giallorossi a valanga, poker show all'Olimpico 

ROMA-SERVETTE 4-0

Lukaku apre le danze e allunga a 13 la striscia di gare consecutive in gol nella competizione. Nella ripresa doppio Belotti e Pellegrini (poi uscito per infortunio) chiudono i conti

All'Olimpico la Roma batte 4-0 il Servette nella seconda giornata del Gruppo G di Europa League e mantiene la testa della classifica a punteggio pieno insieme allo Slavia Praga (che travolge 6-0 lo Sheriff). Ad aprire le danze è ancora una volta Lukaku, che consolida la sua striscia record portando a 13 il numero di partite consecutive in gol in Europa League. Nella ripresa i giallorossi si scatenano e chiudono i conti con una doppietta di Belotti e una rete di Pellegrini. Sfortunatissimo il capitano giallorosso che, entrato a inizio ripresa, gioca solo 11 minuti prima di chiedere il cambio per un infortunio muscolare.

LA CRONACA DEL MATCH

Ampio turnover in casa Roma con Svilar, portiere di coppa, titolare al posto di Rui Patricio. A centrocampo torna Celik, con El Shaarawy (preferito a Zalewski) sulla sinistra. In attacco spazio alla coppia Lukaku-Belotti. Mourinho, squalificato, segue la gara dalla tribuna stampa mentre in panchina c'è il suo vice Salvatore Foti. Il Servette, che ha perso la prima gara del girone contro lo Slavia Praga e si trova all'ottavo posto in classifica nel campionato svizzero, si affida al duo d'attacco Crivelli-Bedia.

Pronti-via e dopo neanche un minuto il Servette va a un passo dal gol con Bedia che sfrutta un errore di Cristante per calciare al volo da ottima posizione ma il pallone termine a lato. Ospiti pericolosi anche all'11' quando un tiro di Stevanovic, deviato da Cristante, lambisce il palo a Svilar battuto. La Roma si sveglia al 22' e va in vantaggio alla prima vera occasione utile con il solito Lukaku che, sul cross di Celik, anticipa Tsunemoto e schiaccia a terra un pallone che si impenna e beffa Frick. Il belga allunga così a 13 la striscia record di gare consecutive in cui è andato a segno in Europa League. Nel finale di tempo Big Rom sfiora il raddoppio con un destro deviato in corner da un ottimo intervento di Vouilloz.

La Roma entra in campo con tutto un altro spirito nella ripresa. Passano 30 secondi e il neo-entrato Pellegrini spizza di testa un pallone che arriva a Belotti in area. Il Gallo prende la mira e non sbaglia col sinistro. Al 52' è lo stesso Pellegrini a calare il tris con uno splendido destro a giro su assist (il secondo di serata) di Celik. La gioia del centrocampista italiano dura solo pochi minuti: al 57' infatti è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per l'ennesimo sfortunatissimo infortunio muscolare. I giallorossi non si scoraggiano e continuano a premere col piede sull'acceleratore e al 59' Belotti firma la doppietta con un colpo di testa su angolo di Paredes. La timida risposta del Servette è tutta in un tentativo da fuori di Kutesa (il migliore dei suoi) parato da un attento Svilar. La Roma nel finale gestisce l'ampio vantaggio e fa festa davanti ai suoi tifosi.

La classifica sorride ora ai giallorossi, primi insieme allo Slavia Praga a 6 punti (ma con una peggiore differenza reti). Prossima partita sarà proprio Roma-Slavia: appuntamento giovedì 26 ottobre all'Olimpico.



LE PAGELLE

Lukaku 7 - Impatto a dir poco devastante quello del belga con l'ambiente giallorosso. Segna la quinta rete con la maglia della Roma e allunga a 13 la sua striscia record di partite consecutive in gol in Europa League. Segna la rete del vantaggio con una facilità disarmante e sfiora più volte il raddoppio.

Belotti 7,5 - Rispetto a Lukaku svaria molto su tutto il fronte offensivo. Nel primo tempo è poco efficace ma a inizio ripresa segna la rete del 2-0 infilandosi in area e mettendo dentro di sinistro un pallone spizzato dal neo-entrato Pellegrini. Al 59' indirizza di testa in rete il corner di Paredes.

Celik 6,5 - Prova convincente per il terzino turco che si trova spesso in posizione avanzata e serve due assist per i gol di Lukaku e Pellegrini.

Aouar 5 - Prestazione non entusiasmante per il centrocampista algerino con cittadinanza francese che non riesce a dialogare come vorrebbe coi compagni e viene sostituito dopo 45 minuti decisamente sottotono.

Pellegrini 7 - Entra a inizio ripresa e gioca solo 11 minuti perché costretto a uscire per infortunio muscolare al flessore. In quei 660 secondi però mette in campo tutto il suo repertorio: al 46' spizza di testa il pallone che finisce sui piedi di Belotti per il 2-0. Altri sette minuti e trova il raddoppio con uno splendido destro al volo su assist di Celik.



Kutesa 6 - Dimostra di essere dotato di ottima tecnica, nel primo tempo tenta molto spesso la giocata e prova a mettere in difficoltà Celik. Nella ripresa cala insieme a tutti i compagni. Ci prova con una gran botta da fuori parata da Svilar.



IL TABELLINO

ROMA-SERVETTE 4-0

ROMA (3-5-2): Svilar 6,5; Mancini 6 (20' st' Karsdorp 6), Cristante 5,5, Ndicka 6; Celik 6,5, Bove 6 (32' st' D'Alessio sv), Paredes 6, Aouar 5 (1' st' Pellegrini 7; 12' st' Pagano 6), El Shaarawy 6,5; Lukaku 7 (20' st' Zalewski 6), Belotti 7,5. A disp.: Rui Patricio, Boer, Dybala, Spinazzola, Pisilli, Mannini, Koao Costa. All.: Foti (Mourinho squalificato).

SERVETTE (4-4-2): Frick 4,5; Tsunemoto 5, Vouilloz 5,5, Severin 5, Mazikou 5,5; Stevanovic 5 (45' st' Touati sv), Ondoua 5,5, Antunes 5,5 (19' st' Cognat 5,5), Kutesa 6 (19' st' Bolla 5,5); Bedia 5,5 (28' st' Douline sv), Crivelli 5 (19' st' Guillemenot 5,5). A. disp.: Mall, Besson, Henchoz, Diba Lelè, Ouattara, Simo. All.: Weiler.

Arbitro: Pajac (Cro)

Marcatori: 22' Lukaku (R), 1' st' Belotti (R), 7' st' Pellegrini (R), 14' st' Belotti (R)

Ammoniti: Ondoua (S), Douline (S)

Espulsi: -

Note: recuperi 2'+4'