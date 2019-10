Europa League, Roma-Borussia M'Gladbach 1-1: Zaniolo non basta, pari beffa e rabbia

ROMA-M'GLADBACH 1-1

Mezzo passo falso della Roma in Europa League. Falcidiata dagli infortuni, la squadra di Fonseca pareggia 1-1 col Borussia Monchengladbach e fallisce l'allungo in testa al Girone J. Nel primo tempo i giallorossi tremano su una traversa di Bensebaini, poi Zaniolo sblocca la gara di testa al 32'. Nella ripresa poi la beffa nel recupero: i tedeschi pareggiano al 94' grazie a un rigore di Stindl assegnato per un fallo di mano inesistente di Smalling. Roma-Borussia M'Gladbach: le foto Getty Images

LA PARTITA

Pari e rabbia. La Roma archivia così il terzo turno di Europa League. Dopo aver sofferto e accarezzato l'idea di vincere una gara complicata e cruciale, i giallorossi si sono visti "rubare" la vittoria dal direttore di gara, che ha rovinato tutto nel recupero con una decisione incredibile. Certo, la prestazione di carattere resta. Ma il risultato brucia. Già, perché con i tre punti per Fonseca la classifica sarebbe stata molto diversa. E anche il morale, vista l'infermeria zeppa. Colpa di un episodio ingiustificabile nell'era del VAR, ancora oggetto misterioso in Europa League e ormai strumento irrinunciabile a certi livelli. Una macchia indelebile che ha segnato la gara e rovinato i piani giallorossi in ottica sedicesimi.

Tutto al netto comunque di una gara sofferta, giocata con carattere e correndo dei rischi. In emergenza a centrocampo, Fonseca piazza Mancini in mediana e Pastore sulla trequarti. E all'Olimpico l'avvio del match è scoppiettante. Kluivert sbaglia davanti a Sommer dopo una bella imbucata di Dzeko, poi i tedeschi prendono le misure ai giallorossi e spaventano Pau Lopez alzando il pressing e la velocità della manovra. La traversa ferma Bensebaini sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi Embolo, Neuhaus e Thuram ci provano dal limite. Un forcing preciso e ordinato che costringe i giallorossi ad arretrare il baricentro e a lasciare il pallino del gioco in mano ai tedeschi. Con i padroni di casa subito lunghi, il M'Gladbach si appoggia a Embolo per impostare e far salire gli esterni. Ma è in mezzo al campo che la banda di Fonseca balla, concedendo tanto spazio agli avversari per recuperare la palla e sviluppare la manovra. Pastore e Dzeko provano a invertire la rotta con la tecnica, ma non basta. A ritmo blando, è infatti ancora la squadra di Rose a gestire il match e a rendersi pericolosa con Neuhaus tra le linee. Atteggiamento che tiene sempre in allerta Fazio & Co., ma che non riesce a sbloccare la gara. Cosa che riesce invece a Zaniolo, bravo a insaccare di testa su calcio d'angolo poco dopo mezz'ora di gioco. Gol che rompe gli indugi e dà fiducia ai giallorossi. In posizione irregolare, Dzeko raddoppia, ma l'arbitro Collum annulla. Poi Spinazzola cerca Dzeko, ma Sommer è attento.

In vantaggio, nella ripresa la Roma prova a fare densità in mediana per gestire il match e ripartire. Più sicuro, Mancini sale di livello accanto a Veretout e i giallorossi guadagnano metri, servendo con più precisione Kluivert e Dzeko. Col campo appesantito dalla pioggia incessante e meno energie però è dura andare in verticale e le difese alzano la voce. Da una parte tocca a Fazio e Smalling ringhiare e far valere i centimetri sulle palle alte, dall'altra sono invece Jantsche ed Elvedi a lottare su ogni lancio. Sommer ferma Kluivert in uscita, poi Pau Lopez blocca un destro sporco di Stindl e Smalling fallisce il raddoppio da buona posizione. Occasioni che accendono il finale. Servito perfettamente da Dzeko, Florenzi non chiude il match a tu per tu con Sommer. Thuram invece fallisce il pareggio in scivolata. Pareggio che arriva comunque nel recupero grazie a un abbaglio clamoroso dell'arbitro Collum. Il direttore di gara al 94' vede un fallo di mano inesistente di Smalling in area e indica il dischetto, mandando i giallorossi su tutte le furie e regalando a Stindl l'occasione per rimettere tutto in parità e restare ancora in corsa per i sedicesimi. Il M'Gladbach si salva in extremis grazie all'arbitro. La Roma invece mastica amaro.



LE PAGELLE

Zaniolo 6,5: lotta sulla sua corsia nel momento più complicato del match, poi sblocca la gara con una zuccata ed esulta infilandosi le dita nelle orecchie forse per non "sentire" le critiche. Sotto il diluvio la sua fisicità pesa sul match. Nella ripresa cala e Fonseca lo leva

Pastore 6: gioca di fioretto, concedendo a sprazzi numeri di alta scuola. Il tacco-tunnel in area nel primo tempo vale il prezzo del biglietto, come un sombrero in mezzo al campo. Tra le linee però non incide sulla gara come dovrebbe e dura solo un'ora

Dzeko 6,5: ancora "mascherato" dopo l'operazione allo zigomo, si tiene lontano dalle situazioni rischiose e dai contatti pericolosi. Riesce comunque a lavorare di sponda, mettendosi al servizio della squadra

Smalling 6,5: gara di qualità e sostanza. Nel recupero l'arbitro vede un suo fallo di mano in area, ma la palla in realtà gli sbatte solo sulla faccia

Lainer 5: duella con Kluivert sulla corsia destra con esperienza, poi sbaglia tutto sul gol di Zaniolo, lasciandolo saltare da solo in area

Bensebaini 6: spinge con continuità, costringendo Spinazzola a restare basso. Sempre pronto a inserirsi senza palla. Nel primo tempo centra la traversa

Embolo 6: fa a sportellate un po' con Fazio e un po' con Smalling. Fisico, ma anche rapido. Tiene in allerta la retroguardia giallorossa soprattutto nel primo tempo

Stindl 6,5: entra e dà più soluzioni e dinamicità. Freddo dal dischetto nel recupero



IL TABELLINO

ROMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-1

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Spinazzola 6, Fazio 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 6; Mancini 6, Veretout 6; Zaniolo 6,5 (32' st Antonucci sv), Pastore 6 (17' st Perotti 6), Kluivert 5,5 (39' st Florenzi 5); Dzeko 6,5.

A disp.: Mirante, Juan Jesus, Riccardi, Calafiori. All.: Fonseca 6,5

Borussia Monchengladbach (4-4-2): Sommer 6; Lainer 5, Jantsche 6, Elvedi 6, Bensebaini 6; Hermann 5 (16' st J.Hofmann 5,5), Kramer 5,5 (32' st Benes sv), Zakaria 5,5, Neuhaus 6; Thuram 5,5, Embolo 6 (32' st Stindl 6,5).

A disp.: Grun, Beyer, Wendt, Noß. All.: Rose 6

Arbitro: Collum (Sco) 4

Marcatori: 32' Zaniolo (R), 49' st rig. Stindl (B)

Ammoniti: Veretout, Kluivert, Antonucci, Smalling (R); Bensebaini, Lainer (B)

Espulsi: -