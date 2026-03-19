Roma-Bologna, notte da dentro o fuori: l’Euroderby vale i quarti di Europa League

E attenzione al fattore Bernardeschi, che in Europa League ha fatto vedere il meglio della sua stagione rossoblù. Italiano punta tutto sulla sua imprevedibilità e sulla fame di Castro, preferito inizialmente a Dallinga, per scardinare la retroguardia capitolina e proseguire il sogno europeo di tutta Bologna e la consacrazione definitiva di un ciclo che sta riscrivendo i record del club.