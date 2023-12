Europa League: Rakow-Atalanta 0-4, la Dea chiude il girone con un poker

RAKOW-ATALANTA 0-4

Doppietta per il colombiano, primo gol del giovane Bonfanti e sigillo di De Ketelaere: la Dea chiude al primo posto il gruppo D

La baby-Atalanta chiude la fase a gironi con una vittoria



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tutto facile per l'Atalanta che, già sicura del primo posto, chiude il gruppo D di Europa League con un netto 4-0 contro il Rakow. La Dea, seppur con le riserve e i giovani, ha vita facile in terra polacca grazie a Luis Muriel, che conferma il grande periodo di forma: il colombiano sblocca al 14', poi sfiora un altro euro-gol di tacco, si divora un gol a inizio ripresa e cala il tris al 72', grazie a un rinvio di Jean Carlos che lo colpisce. In mezzo il 2-0 di Bonfanti, in gol alla prima da titolare. Al 92' il poker di De Ketelaere. Per i padroni di casa un palo di Kovacevic (71').

LA PARTITA

Arrivano solo buone notizie dalla fredda Częstochowa per Gasperini, che può essere soddisfatto delle risposte dei calciatori meno impiegati e dei tanti giovani portati in Polonia. Con qualificazione e primo posto già in saccoccia, la Dea ha chiuso al meglio il suo girone con un'ottima prova, migliore di quella dell'andata quando giocarono i titolari. Sugli scudi, ancora una volta, Muriel, davvero in palla e grande risorsa: se domenica sabato sera aveva steso il Milan entrando dalla panchina, questa sera ha giocato dall'inizio è ha messo a soqquadro la non irreprensibile retroguardia del Rakow. De Ketelaere cala il poker per un gol importante per il morale e che dà fiducia, mentre i baby Bonfanti e Del Lungo fanno ben sperare: per il difensore una notte da ricordare, visto che ha segnato il 2-0 al debutto da titolare.

Gasperini lascia a Bergamo quasi tutti i titolari: rispetto alla sfida con il Milan, solo due giocatori sono in campo stasera, Pasalic e De Ketelaere. Per il resto largo alle seconde linee e subito in campo i baby Bonfanti e Del Lungo. La prima occasione è per il Rakow, con Novak che calcia da pochi metri, ma Hateboer intercetta e respinge. Poi sale in cattedra l'Atalanta, trascinata da uno scatenato Muriel. Al 14' Miranchuk ruba palla a Kochergin e serve il colombiano, che salta secco Racovitan e batte agevolmente di sinistro Kovacevic. I polacchi accusano il colpo e capitolano nuovamente al 26', quando Bonfanti, all'esordio da titolare, risolve un mischione in area, dopo che Jean Carlos aveva salvato sulla linea la conclusione di Miranchuk. Il Rakow potrebbe riaprire la partita due minuti dopo: Plavsic mette in area per l'accorrente Zwolinski che a pochi passi da Carnesecchi manca l'impatto vincente. Poco dopo la mezzora Muriel per questione di centimetri non bissa il fantastico gol di tacco al Milan: il suo primo colpo di tacco è respinto da un avversario, il secondo sbatte contro il palo.

La ripresa si apre con un clamoroso errore di Muriel che calcia a lato a tu per tu con Kovacevic. Il Rakow ci prova e al 71' sfiora l'1-2: Kovacevic di testa prende il palo, poi Carnesecchi con il piede sinistro dice no a Crnac. Un vecchio adagio del calcio recita "Gol sbagliato, gol subito"e un minuto dopo la Dea cala il tris: Holm mette in area rasoterra, Jean Carlos rinvia e colpisce Muriel che fa doppietta. Poi Carnesecchi è attento due volte su Zwolinski prima del poker in pieno recupero di CDK. Nel frattempo Gasperini aveva regalato minuti ai giovani Rossi, Mendicino, Palestra, De Nipoti e Cisse.

LE PAGELLE

Plavsic 6 - Quei pochi lampi del Rakow partono quasi sempre dai suoi piedi. Serve a Zwolinski un pallone solo da mettere alle spalle di Carnesecchi, ma il compagno manca l'impatto vincente.

Jean Carlos 4,5 - In campo al posto di Rundic, il brasiliano nel primo tempo salva sulla linea su Miranchuk, ma nella ripresa regala il terzo gol a Muriel, con un errore da principiante, rinviando contro il colombiano.

Zwolinski 5 - Serata storta per l'attaccante che manca da pochi passi l'appuntamento con il gol nel primo tempo. Poi nella ripresa si fa chiudere da Del Lungo al momento del tiro e di testa non riesce a capitalizzare un preciso cross di Cebula. Ci prova altre due volte, ma Carnesecchi è attento.

Bonfanti 7 - Notte da sogno per il difensore classe 2003 che segna il suo primo gol in maglia Dea al debutto da titolare. Se la cava egregiamente anche in difesa. Piccoli Scalvini crescono...

Muriel 7 - Il colombiano si conferma on fire e troppo forte per i modesti difensori polacchi. Ha il merito di mettere in discesa la partita, poi sfiora il secondo euro-gol di tacco nel giro di pochi giorni dopo quello al Milan, ma il palo gli nega la gioia. Nella ripresa trova la doppietta grazie allo sciagurato Jean Carlos che spazza male e lo colpisce. Mezzo punto in meno per il clamoroso errore a inizio ripresa a tu per tu con Kovacevic.

Carnesecchi 6,5 - Serata piuttosto tranquilla per il portiere atalantino, fortunato sul palo di Kovacevic ma bravissimo sulla ribattuta di Crnac. Bravo nel finale su Zwolinski.

IL TABELLINO

RAKOW-ATALANTA 0-4

Rakow (3-4-3): V. Kovacevic 6; Racovitan 5, A. Kovacevic 5,5, Tudor 5; Jean Carlos 4,5 (33' st Sorescu sv), Kochergin 5 (17' st Cebula 6), Berggren 5,5, Plavsic 6; Yeboah 5 (16' st Crnac 6), Zwolinski 5 (36' st Piasecki sv), Nowak 5 (36' st Kittel sv). A disp.: Tsiftsis, Mras. All.: Szwarga 5

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5 (39' st Rossi sv); Hateboer 6,5, Bonfanti 7, Del Lungo 6,5; Holm 6 (39' st Palestra sv), Adopo 6,5 (47' st Mendicino sv), Pasalic 6,5, Zortea 6; Miranchuk 6,5 (44' st De Nipoti sv); De Ketelaere 6,5, Muriel 7 (44' st Cisse sv). A disp.: Vismara, Colombo, Manzoni, Ceresoli, Bonanomi. All.: Gasperini 7

Arbitro: Jorgji (Albania)

Marcatori: 14' e 27' st Muriel (A), 26' Bonfanti (A), 47' st De Ketelaere (A)

Ammoniti: Holm (A), Tudor (R), Bonfanti (A)

Espulsi:

Note: