Europa League, il sorteggio dei playoff: Porto-Lazio, Barcellona-Napoli e Atalanta-Olympiakos

EUROPA LEAGUE

Urna amara per le italiane, che pescano alcune delle avversarie più toste tra quelle in lizza

Urna amara per le italiane impegnate nei playoff di Europa League. L'Atalanta, retrocessa dalla Champions, ha pescato l'Olympiakos, decisamente peggio è andata a Lazio e Napoli. I biancocelesti se la vedranno infatti col Porto, reduce dal girone del Milan, mentre i partenopei con il Barcellona del nuovo corso Xavi. Andata in casa per la Dea, mentre gli uomini di Sarri e quelli di Spalletti giocheranno davanti al proprio pubblico al ritorno. Getty Images

Le vincenti dei playoff affronteranno le squadre già qualificate nella fase a gironi, ovvero Lione, Monaco, Spartak Mosca, Eintracht, Galatasaray, Stella Rossa, Bayer Leverkusen e West Ham.

EUROPA LEAGUE, IL SORTEGGIO

1° playoff: Siviglia-Dinamo Zagabria

2° playoff: Atalanta-Olympiakos

3° playoff: Lipsia-Real Sociedad

4° playoff: Barcellona-Napoli

5° playoff: Zenit-Betis Siviglia

6° playoff: Borussia Dortmund-Rangers

7° playoff: Sheriff-Braga

8° playoff: Porto-Lazio

LAZIO-PORTO, LE STATISTICHE

- La Lazio ha incrociato il Porto nel doppio confronto delle Semifinali di Coppa Uefa del 2002/03, quando fu eliminata in virtù di una sconfitta all’andata e un pareggio al ritorno.

- La Lazio ha pareggiato, per 0-0, il match giocato all’Olimpico contro il Porto nelle Semifinali di Coppa Uefa, del 2002/03, dopo avere perso per 4-1 la trasferta dell’andata.

- La Lazio ha pareggiato soltanto uno dei 12 match disputati contro squadre portoghesi in competizioni europee (7V, 4P): quello dell’aprile 2003 (0-0), proprio contro il Porto.

- La Lazio è imbattuta nei sei confronti giocati in casa contro squadre portoghesi in competizioni europee, grazie a cinque vittorie e un pareggio: nel parziale i biancocelesti hanno subito soltanto due gol, segnandone 13.

NAPOLI-BARCELLONA, LE STATISTICHE

- Il Napoli ha sfidato due volte il Barcellona in competizioni europee, nel doppio confronto degli ottavi di finale della Champions League 2019/20, che vide i partenopei non superare il turno.

- L’ultima volta che il Napoli ha partecipato ad una fase ad eliminazione diretta in Europa League è stato nella scorsa stagione, contro una squadra spagnola, fallendo l’accesso agli ottavi di finale contro il Granada.

- Il Napoli ha vinto solo due delle ultime 12 sfide contro avversarie spagnole in competizioni europee (4N, 6P), vincendo tuttavia la gara più recente (2-1 in casa contro il Granada).

- Il Napoli ha perso solo uno dei 10 match casalinghi contro club spagnoli in competizioni europee (1-3 contro il Real Madrid nel 2017) – tre vittorie e sei pareggi completano il bilancio.

- Il Napoli è rimasto imbattuto in sette delle 10 sfide contro squadre spagnole in Coppa UEFA/Europa League (4V, 3N), restando solo in tre occasioni senza segnare.

ATALANTA-OLYMPIACOS, LE STATISTICHE

- L’Atalanta ha affrontato una sola volta un’avversaria greca in una competizione europea: l’OFI Creta negli ottavi di finale di Coppa delle Coppe nella stagione 1987/88. In quel caso la formazione bergamasca passò il turno.

- In caso di passaggio del turno, l’Atalanta disputerebbe gli ottavi di finale in una competizione europea per la quinta volta nella sua storia. La formazione bergamasca ha raggiunto i quarti in tre dei quattro precedenti, ma è stata eliminata nella più recente (a marzo contro il Real Madrid in Champions League).

- In caso di passaggio del turno, l’Atalanta disputerebbe per la seconda volta un ottavo di finale tra Coppa UEFA ed Europa League. La precedente risale al doppio confronto in Coppa UEFA contro il Colonia nella stagione 1990/91, in cui passò il turno grazie a un pareggio all’andata e a una vittoria al ritorno.

CONFERENCE LEAGUE, I SORTEGGI DEI PLAYOFF

Questi gli abbinamenti dei playoff di Conference League, come deciso dai sorteggi. Partite d'andata il 17 febbraio, ritorno il 24. Marsiglia-Qarabag, Psv-Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe-Slavia Praga, Midtjylland-Paok, Leicester-Randers, Celtic-Bodo/Glimt, Sparta Praga-Partizan, Rapid Vienna-Tottenham o Vitesse.