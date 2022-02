Europa League, play off: tracollo del Dortmund, colpo Betis a San Pietroburgo

EUROPA LEAGUE

Il Borussia cade 4-2 in casa contro il Rangers Glasgow, per gli andalusi vittoria 3-2 sullo Zenit, ok anche il Tiraspol

Play off di Europa League al via con la disfatta del Borussia Dortmund in casa contro il Rangers Glasgow. I tedeschi, privi di Haaland, crollano 4-2 e avranno bisogno di un miracolo nel match di ritorno in Scozia. Vittoria esterna anche per il Betis Siviglia a San Pietroburgo: per gli spagnoli 3-2 sullo Zenit e ottavi di finale a un passo. Qualificazione vicina anche per il Tiraspol, che ha la meglio 2-0 in casa sul Braga. Getty Images

DORTMUND-RANGERS 2-4

Clamoroso tracollo casalingo del Borussia Dortmund che sente l’assenza di Haaland e compromette così la qualificazione agli ottavi di finale. A Glasgow servirà un miracolo per i tedeschi. Succede tutto a cavallo tra il primo e il secondo tempo: prima sono Tavernier e Morelos a firmare l’uno-due per gli scozzesi al 38’ e 41’, poi al 49’ ci pensa Lundstram a firmare il tris. Passano due minuti e Bellingham accorcia le distanze, ma al 54’ l’autogol di Zagadou significa poker per i Rangers. Il Borussia salva la faccia poi nel finale grazie a Guerreriro.

TIRASPOL-BRAGA 2-0

Vittoria fondamentale per il Tiraspol che punta a continuare la miracolosa stagione europea dopo il sorprendente terzo posto in Champions nel girone dell’Inter. Qualificazione agli ottavi vicina grazie a Thill su rigore al 43’ e al raddoppio di Traorè al minuto 83’. Portoghesi in cerca di un mezzo miracolo nella partita di ritorno.

ZENIT-BETIS 2-3

Spettacolo puro a San Pietroburgo e alla fine il Betis mette mezzo piede negli ottavi grazie a una bella vittoria esterna. Sono proprio gli andalusi a partire fortissimo e ad andare sul 2-0 dopo 18 minuti con Rodriguez e Willian Josè. Dzyuba e Malcolm rimettono le cose a posto tra il 25’ e il 28’ in una vera a propria altalena di emozioni e colpi di scena. Al 41’ però, a conclusione di un primo tempo pirotecnico, Guardado firma il 3-2 che dura fino fischio finale.