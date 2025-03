Europa League: per la Lazio c’è il Bodo/Glimt ai quarti, l’Eintracht elimina l’Ajax

La Lazio ai quarti di finale vola in Norvegia: il Bodo/Glimt viene rimontato al ritorno in casa dell’Olympiacos 2-1 ma avanza in virtù del 3-0 dell’andata. I padroni di casa partono subito molto forte, creando tanto per tentare l’impresa della rimonta. Al 20’ Chiquinho va vicino all’1-0, ma verso la fine del primo tempo (alla prima vera azione offensiva) sono gli ospiti a colpire: assist dell’ex Milan Jens Petter Hauge e vantaggio di Hogh al 36’. A inizio ripresa Mendilibar inserisce Mouzakitis e Yaremchuk e la partita cambia: al 53’ assist del primo per il secondo e subito 1-1, con i greci che pochi minuti dopo hanno subito la chance di ribaltare il risultato. Calcio di rigore conquistato da Chiquinho, ma dal dischetto Rodinei viene ipnotizzato da Haikin. Al 65’ la scena del pareggio si ripete: ancora assist di Mouzakitis per Yaremchuk, con l’ucraino che infiamma il finale per la rimonta. I biancorossi ci provano, ma gli uomini di Knutsen si difendono e portano a casa la qualificazione. Nel finale cartellino rosso per Tzolakis, che lascia la formazione del Pireo in dieci all’88’. Tanti rimpianti per l’Olympiacos, che vince 2-1 ma non basta: ai quarti ci va il Bodo/Glimt grazie al complessivo di 4-2.