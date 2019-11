Europa League: per il Manchester United tris e qualificazione. Ai sedicesimi anche l'Espanyol

EUROPA LEAGUE

Dopo Siviglia e Celtic Glasgow, anche il Manchester United raggiunge la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. I Red Devils piegano per 3-0 il Partizan Belgrado all'Old Trafford: reti di Greenwood, Martial e Rashford. Nel gruppo della Roma, il Basaksehir vola in testa vincendo 3-0 in Austria con il Wolfsberger. Successi importanti in anche per Rangers (2-0 al Porto), Espanyol (6-0 al Ludogorets e qualificazione aritmetica) e Braga (3-1 al Besiktas).

GRUPPO J

Nel gruppo della Roma, i giallorossi si trovano al secondo posto per il blitz esterno (3-0) del Basaksehir sul campo del Wolfsberger. La gara si sblocca al 72': Rnic stende in area Skrtel e viene espulso, Visca segna il rigore che vale ai turchi il primato. In superiorità numerica, il Basaksehir dilaga con la doppietta di Crivelli (84' e 87'), autore di due tocchi vincenti sotto misura.

Classifica: Basaksehir 7, Borussia Moenchengladbach 5, Roma 5, Wolfsberger 4

GRUPPO G

Molto equilibrato il girone G, con ancora tutte le squadre in corsa per la qualificazione. In Olanda finisce 1-1 tra Feyenoord e Young Boys: olandesi in vantaggio al 18' con il rigore di Berghuis, pareggiano gli ospiti con Spielmann (71') in contropiede. Ad avvantaggiarsi sono i Rangers di Steven Gerrard, che in quattro minuti stendono il Porto e complicano enormemente il cammino europeo alla squadra di Sergio Conceicao: decisivi un sinistro di Morelos al 69' e un tiro di Davis, deviato, al 73'.

Classifica: Young Boys 7, Rangers 7, Feyenoord 4, Porto 4

GRUPPO H

Tutto facile per l'Espanyol, che vince 6-0 contro un Ludogorets ridotto in nove uomini per oltre un tempo e si qualifica ai sedicesimi di finale. Catalani in vantaggio al 4' con Melendo, già otto minuti più tardi c'è la prima espulsione per i bulgari (fallo da ultimo uomo di Forster). Al 19' l'Espanyol raddoppia con un colpo di testa di Marmol, poi l'episodio che chiude definitivamente il match: mani in area di Goralski e doppio giallo, dagli 11 metri Vargas fa 3-0 al 36'. Nella ripresa arrivano anche le reti di Campuzano (52'), Pedrosa (73') e Ferreyra (76'). Nell'altra partita del girone, il CSKA Mosca pareggia 0-0 in Ungheria contro il Ferencvaros e trova il primo punto in un girone oramai compromesso per i russi.

Classifica: Espanyol 10, Ludogorets 6, Ferencvaros 5, CSKA Mosca 1

GRUPPO I

Sorprendente vittoria esterna del Gent, che sbanca per 3-1 la Volkswagen Arena di Wolfsburg e stacca i tedeschi, con cui condividevano il primato nel girone. Padroni di casa in vantaggio dopo 20 minuti con una rete di Joao Victor, Yaremchuk pareggia con il terzo gol in due partite: fantastico il destro al volo dell'ucraino al 50'. Il Gent non si accontenta e ribalta addirittura la partita con due situazioni da calcio d'angolo: Depoitre al 65' e Ngadeu al 76' regalano il primato ai belgi. Della caduta del Wolfsburg potrebbe approfittarne il Saint-Etienne, ma i Verts si fanno recuperare sul 2-2 dall'Oleksandriya: doppio vantaggio firmato Khazri (rigore al 24') e Camara (72'), per gli ucraini segnano Bezborodko in mischia (84') e Zaderaka con un destro al volo che punisce un'uscita avventurosa di Ruffier (91').

Classifica: Gent 8, Wolfsburg 5, Saint-Etienne 3, Oleksandriya 3

GRUPPO K

Battendo per 3-1 il Besiktas, lo Sporting Braga è a solo un punto dai sedicesimi. A piegare i turchi è una doppietta di Paulinho tra il 15' e il 36', inframezzata dal momentaneo 1-1 di Boyd (29'). I turchi, eliminati e ancora a zero punti, restano in dieci per l'espulsione di Lens in chiusura di primo tempo, e a nove minuti dal termine subiscono il tris di Wilson Eduardo. Succede molto, soprattutto nella ripresa, al Molineux Stadium, dove il Wolverhampton batte 1-0 lo Slovan Bratislava. I padroni di casa potrebbero andare avanti al 51' ma Ruben Neves, a cui Raul Jimenez lascia battere un rigore, si fa ipnotizzare dal dischetto. A un quarto d'ora dal termine tutto lo stadio è in angoscia per uno scontro di gioco tra Jimenez e Bajric: il messicano tenta la rovesciata ma centra il difensore sloveno, che resta a terra privo di sensi ed è costretto a uscire in barella con il collare. Ben 12 i minuti di recupero assegnati dall'arbitro Nijhuis, al secondo di questi è proprio Jimenez a trovare il colpo di testa che vale i tre punti e una buona fetta di qualificazione.

Classifica: Sporting Braga 10, Wolverhampton 9, Slovan Bratislava 4, Besiktas 0

GRUPPO L

Dopo il 5-0 dell'AZ Alkmaar in Kazakistan, il Manchester United è chiamato alla vittoria per riprendersi il primato nel girone e la qualificazione. Detto, fatto: i Red Devils risolvono la pratica Partizan Belgrado con un secco 3-0. Apre le danze Greenwood dopo 22 minuti, replica Martial al 33' con uno slalom tra la difesa serba. Chiude i conti un bolide mancino di Rashford che si insacca all'incrocio (49').

Classifica: Manchester United 10, AZ Alkmaar 8, Partizan Belgrado 4, Astana 0