Europa League: il Besiktas passeggia sull'Om, bene Bournemouth e Crystal Palace

Le due sorpresa di giornata riguardano l’Hoffenheim e il Celtic: i tedeschi vengono sconfitti 2-0 in casa dell’Ofi Creta, con le reti di Cantalapiedra (30’) e Kanellopoulos (84’), mentre gli scozzesi cadono per 3-1 con il Ferencvaros in casa. Per gli ospiti vanno in rete Bamidele (20’), Zachariassen (46’) e Arzani (47’), inutile il gol di Baur al 44’ per i padroni di casa. Vittorie in trasferta anche per il Salisburgo (1-0 a Sofia contro il Levski grazie al gol di Tabakovic al 39’), per l’Union Saint-Gilloise (3-0 contro il Viktoria Plzen nel segno di Mofokeng, Biondic e Kricfalusi) e per la Torreense, squadra di Serie B portoghese che piega il Lillestrom 2-1 (Alfaro e Guerrero a segno per i lusitani, vana la rete di Olsen per i norvegesi).