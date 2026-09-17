EUROPA LEAGUE

Europa League: il Besiktas passeggia sull'Om, bene Bournemouth e Crystal Palace

Le Cherries vincono 2-1 in trasferta, 4-1 per Italiano contro l’OM: Palace sul velluto, 4-0 al Lech Poznan

17 Set 2026 - 23:01
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Nel primo turno di Europa League il Bournemouth non sbaglia e si impone per 2-1 sul campo della Real Sociedad. Bene anche l’altra inglese, il Crystal Palace supera 4-0 il Lech Poznan. Finisce 4-1 la sfida tra il Besiktas di ItalianoVlahovic e il Marsiglia, mentre il Celtic va ko 3-1 con il Ferencvaros. Cade a sorpresa l’Hoffenheim, 2-0 sul campo dell’Ofi Creta, l’Union Saint-Gilloise si impone per 3-0 in casa del Viktoria Plzen. Salisburgo ok, 1-0 sul Levski Sofia.

Si completa il quadro della prima giornata di Europa League: il Bournemouth non sbaglia al debutto vincendo 2-1 sul difficile campo della Real Sociedad. Cherries avanti due volte con Kluivert (11’) e Rayan (20’), inutile la rete di Gomez per i baschi al 57’. Dopo il successo del Sunderland di ieri le inglesi fanno tre su tre: anche il Crystal Palace raccoglie tre punti superando agilmente il Lech Poznan 4-0 grazie alle reti di Pino (10’), Richards (27’), Strand Larsen su rigore (34’) e Nketiah (89’). Nel finale ospiti in dieci per via dell’espulsione per doppia ammonizione di Murawski. Buona la prima anche per Vincenzo Italiano, il suo Besiktas regola il Marsiglia 4-1 a Istanbul nell’altro “big match” di serata. Abdallah (29’) risponde al vantaggio turco di Fakili (15’), poi però nella ripresa i padroni di casa dilagano con Cerny (56’), Murillo (59’) e Poku (81’).

Le due sorpresa di giornata riguardano l’Hoffenheim e il Celtic: i tedeschi vengono sconfitti 2-0 in casa dell’Ofi Creta, con le reti di Cantalapiedra (30’) e Kanellopoulos (84’), mentre gli scozzesi cadono per 3-1 con il Ferencvaros in casa. Per gli ospiti vanno in rete Bamidele (20’), Zachariassen (46’) e Arzani (47’), inutile il gol di Baur al 44’ per i padroni di casa. Vittorie in trasferta anche per il Salisburgo (1-0 a Sofia contro il Levski grazie al gol di Tabakovic al 39’), per l’Union Saint-Gilloise (3-0 contro il Viktoria Plzen nel segno di Mofokeng, Biondic e Kricfalusi) e per la Torreense, squadra di Serie B portoghese che piega il Lillestrom 2-1 (Alfaro e Guerrero a segno per i lusitani, vana la rete di Olsen per i norvegesi). 

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