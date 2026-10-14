Milan, Chukwueze assente in allenamento: le sue condizioni

Ultimi preparativi a Milanello per la squadra di Ruben Amorim, attesa domani dalla sfida di Europa League contro il Salisburgo. Nella sessione mattutina di allenamento, però, non è passata inosservata un'assenza importante: Samuel Chukwueze non ha preso parte al gruppo a causa di un affaticamento muscolare accusato nelle ultime ore. Nonostante il piccolo problema fisico, l'attaccante nigeriano dovrebbe comunque salire sull'aereo con il resto della squadra e figurare tra i convocati. Le sue reali condizioni verranno valutate dallo staff medico rossonero direttamente nella giornata di domani. Al momento Diego Moreira dovrebbe essere il favorito per la corsia di destra.