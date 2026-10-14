Yamal fa il fenomeno e punge Lemina sui social: "Ora sa chi sono?"

14 Ott 2026 - 12:23
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Il Barcellona sbanca anche Istanbul. I ragazzi terribili di Flick continuano la loro marcia a suon di gol. Anche contro il Galatasary in Champinons sono state 4 le reti dei bluagrana. A guidare lo show-rimonta, ovviamente, Lamine Yamal. Il fuoriclasse spagnolo è stato grande protagonista con due assist e, soprattutto, un numero di prestigio per seminare un avversario già diventato virale. Il classe 2007 è stato eletto MVP del match e, dopo la partita, ha trovato spazio anche per pungere sui social un avversario. L'obiettivo dello sfottò è stato l'ex Juve Mario Lemina. Il centrocampista, nell'idea dello spagnolo, era stato colpevole nei giorni precedenti alla partita di "mancargli di rispetto". Lemina infatti, nel giochino virale della scelta tra due giocatori, alla domanda: "Sane o Yamal?" ha risposto: "Chi è Yamal? Conosco Sané ma non Yamal". 

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Tra i due in campo ci sono state anche scintille: un battibecco in cui lo spagnolo rinfacciava le parole proferite all'ex Juve. Parole e provocazioni che non sono sfuggite al 10 del Barça che, dopo la partita, ha postato sui social la foto del premio MVP e della sua giocata da marziano per vendicarsi: "Ora mi conosce?" la domanda retorica del fenomeno accompagnata dall'emoticon del fantasmino. Yamal continua a divertirsi in campo e fuori. 

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