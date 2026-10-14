Yamal fa il fenomeno e punge Lemina sui social: "Ora sa chi sono?"

Il Barcellona sbanca anche Istanbul. I ragazzi terribili di Flick continuano la loro marcia a suon di gol. Anche contro il Galatasary in Champinons sono state 4 le reti dei bluagrana. A guidare lo show-rimonta, ovviamente, Lamine Yamal. Il fuoriclasse spagnolo è stato grande protagonista con due assist e, soprattutto, un numero di prestigio per seminare un avversario già diventato virale. Il classe 2007 è stato eletto MVP del match e, dopo la partita, ha trovato spazio anche per pungere sui social un avversario. L'obiettivo dello sfottò è stato l'ex Juve Mario Lemina. Il centrocampista, nell'idea dello spagnolo, era stato colpevole nei giorni precedenti alla partita di "mancargli di rispetto". Lemina infatti, nel giochino virale della scelta tra due giocatori, alla domanda: "Sane o Yamal?" ha risposto: "Chi è Yamal? Conosco Sané ma non Yamal".