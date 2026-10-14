L'allenatore del Salisburgo Röhl: "Milan grande squadra, vogliamo rendergli la vita il più difficile possibile"

L'allenatore del Salisburgo, il tedesco Danny Röhl, ha rilasciato queste dichiarazioni al sito ufficiale della squadra austriaca sulla gara di Europa League di domani alle 18.45 alla RedBull Arena contro il Milan: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita europea nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio continentale e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile ai rossoneri e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra, dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una gara in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco".